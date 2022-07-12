БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Війна
108 0

Нацкомісія з цінних паперів розширила перелік дозволених під час війни операцій з активами ІСІ

нкцбфр

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік операцій, які дозволено проводити з активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) у період дії воєнного стану.

Відповідні зміни внесено до рішення №144 від 8 березня 2022 року.

Зокрема, дозволяється надавати позики пов’язаним з ними юридичним особам, якщо ці кошти будуть направлені на такі напрямки:

  • сплата податків та інших загальнообов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів;
  • нарахування та виплата заробітної плати та пов’язаних з цим податків і зборів (ЄСВ, ПДФО, ВЗ);
  • оплата оренди нерухомого майна (офісів, складських приміщень тощо) за фактом його використання (без попередньої оплати);
  • комунальні платежі та витрати на утримання власного чи орендованого майна;
  • витрати на обов’язкове страхування майна та цивільної відповідальності;
  • оплата адміністративних послуг, що необхідні для отримання дозволів, ліцензій тощо.

Крім того, компаніям з управління активами, які діють в інтересах венчурних ІСІ, дозволено укладати договори щодо об’єктів будівництва, які входять до складу їх активів.

Рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті НКЦПФР. 

Автор: 

дозвіл (179) НКЦПФР (275) актив (93)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 