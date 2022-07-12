Нацкомісія з цінних паперів розширила перелік дозволених під час війни операцій з активами ІСІ
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік операцій, які дозволено проводити з активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) у період дії воєнного стану.
Відповідні зміни внесено до рішення №144 від 8 березня 2022 року.
Зокрема, дозволяється надавати позики пов’язаним з ними юридичним особам, якщо ці кошти будуть направлені на такі напрямки:
- сплата податків та інших загальнообов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів;
- нарахування та виплата заробітної плати та пов’язаних з цим податків і зборів (ЄСВ, ПДФО, ВЗ);
- оплата оренди нерухомого майна (офісів, складських приміщень тощо) за фактом його використання (без попередньої оплати);
- комунальні платежі та витрати на утримання власного чи орендованого майна;
- витрати на обов’язкове страхування майна та цивільної відповідальності;
- оплата адміністративних послуг, що необхідні для отримання дозволів, ліцензій тощо.
Крім того, компаніям з управління активами, які діють в інтересах венчурних ІСІ, дозволено укладати договори щодо об’єктів будівництва, які входять до складу їх активів.
Рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті НКЦПФР.
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