USAID запускає проєкт на $45 мільйонів для зміцнення системи охорони здоров'я України

Агентство міжнародної допомоги США (USAID) розпочинає 5-річний проєкт вартістю $45 млн для зміцнення системи охорони здоров'я України.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк за підсумками зустрічі з головою МОЗ Віктором Ляшком, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця допомога включатиме реагування на кризи, послуги з охорони психічного здоров'я та багато іншого відповідно до ініціативи першої леді (Олени) Зеленської з психічного здоров'я", – зазначила Брінк.

Як зазначається на сайті USAID, агентство надало уряду України пряму бюджетну підтримку у розмірі $4 млн. Ці ресурси допомогли українському уряду продовжувати виконувати основні функції – наприклад, забезпечити подачу газу та електрики до лікарень, шкіл та інших критично важливих об'єктів інфраструктури, підтримувати доставку гуманітарних вантажів громадянам та продовжувати виплачувати заробітну плату державним службовцям та вчителям.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала грант на $1,7 млрд від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.