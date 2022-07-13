Українці Канади звернулися до суду, щоб зупинити передачу турбін для "Північного потоку"

Світовий конґрес українців, організація української діаспори та неурядова організація, подала судовий позов у Канаді через рішення влади попри санкції передати після ремонту турбіну Siemens для російського "Північного потоку".

Як повідомляє National Post, Світовий конґрес українців вимагає судового перегляду для скасування дозволу на експорт турбіни та запобігання будь-яким іншим роботам з технічного обслуговування російських турбін у Канаді в майбутньому.

"Цей виняток із режиму санкцій проти Росії є абсолютно неприйнятним. Ми не можемо надати терористичній державі інструменти, необхідні для фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей", – заявив у вівторок президент і генеральний директор Світового конгресу українців Пол Ґрод.

За словами Грод, є кращі способи вирішити цю проблему, ніж просто піддатися вимогам Росії. Він нагадав, що в Україні є трубопроводи, які можна використовувати для постачання російського газу до Німеччини, і Європа повинна наполягати на тому, щоб Росія використовувала їх.



"Ми розуміємо, що весь світ страждає від зростання цін на продукти харчування, значного дефіциту продуктів харчування, підвищення цін на газ. Інфляція, і все це – відповідальність Володимира Путіна, і ми не можемо випускати це з уваги. Ми повинні бути дуже рішучими і принциповими, тому що будь-які коливання будуть використані Путіним", – наголосив Грод.

Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

Президент Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його небезпечним. За його словами, рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості.

Минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.