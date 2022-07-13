Німеччина припинить купувати російське вугілля з 1 серпня, нафту – з 31 грудня

Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту – 31 грудня.

Про це заявив заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс на конференції в Сіднеї, передає Reuters.



За його словами, головним завданням наразі є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Євросоюз відмовиться від 158 млрд кубометрів газу на рік, які постачала Росія.



"Через кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля. Кожен, хто знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, знає, що позбутися цієї залежності не є звичайною справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяці", – наголосив Кукіс.

Заступник міністра також додав, що раніше Росія постачала у Німеччину 40% вугілля і 40% нафти в Німеччину.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявляв, що Німеччина планує відмовитися від імпорту російського вугілля до осені, що стане можливим за рахунок інших постачальників.

Як повідомлялося, експорт вугілля з Росії після запровадження п'ятого пакету санкцій впав на понад 20%.