Twitter подав до суду на Ілона Маска через відмову від угоди на $44 мільярди

Компанія Twitter у вівторок подала до суду на американського мільярдера Ілона Маска через порушення його угоди щодо купівлі соцмережі на суму $44 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на текст позивної заяви.

Крім того, Twitter вимагає, щоб суд зобовʼязав главу Tesla и SpaceX завершити угоду та придбати акції за раніше встановленою ціною – $54,2 за акцію.



"Маск, мабуть, вважає, що він має право змінити свою думку, розгромити компанію, порушити її діяльність, знищити біржову ціну та піти", – йдеться у позовній заяві.

У Twitter також заявили, що не надали Маску додаткової інформації щодо спам-акаунтів, оскільки побоювався, що він створить конкуруючу платформу після того, як відмовиться від придбання.

Також компанія звинуватила бізнесмена в тому, що той "таємно" скуповував великі пакети акцій компанії в січні-березні, не повідомивши про це регуляторів.

Як повідомлялося, наприкінці квітня компанія Twitter офіційно оголосила про укладання угоди з мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд. За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

Водночас у травні Маск тимчасово призупинив процедуру купівлі Twitter. За його словами, угода тимчасово призупинена, адже він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спамові та фейкові облікові записи дійсно становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.

У липні Маск офіційно заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter. Натомість у компанії пригрозили судовими провадженнями.