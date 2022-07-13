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Новини
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НАБУ повідомило колишньому голові АРМА Янчуку про підозру у розтраті на 426 мільйонів (оновлено)

янчук

Правоохоронці повідомили колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Антону Янчуку, про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що посадовці АРМА, у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління Агентству.

"Арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді. Посадовці АРМА, в свою чергу, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість.

У подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП "СЕТАМ". В свою чергу представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії", – пояснили в НАБУ.

Правоохоронці здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. Зокрема йдеться про:

  • продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
  • продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
  • продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
  • продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Зазначається, що внаслідок лише цих чотирьох епізодів шкоди завдано на понад 426 млн грн.

НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

Зазначається, що підозру також вручили начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, фахівцю відділу з розвитку підприємства ДП "Сетам", оцінювачу, а також засновнику й директору приватної компанії.

В НАБУ не уточнюють прізвище підозрюваного, проте голова АРМА у 2016-2019 роках Антон Янчук підтвердив, що підозру напередодні вручили саме йому, пише УП

Автор: 

НАБУ (1529) аукціон (1339) розтрата (72) СЕТАМ (181) АРМА (424)


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Крадуть все що можна , зелені потвори при владі 😠
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13.07.2022 13:36 Відповісти
при Зеленском?? В конце 2016 года Янчук был назначен https://politeka.net/news/380015-vozvrashheniem-aktivov-v-ukrainu-zajmetsya-magistr-prava руководителем нового ведомства - Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов - АРМА).
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13.07.2022 17:03 Відповісти
Правоохоронці здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3353814

Зелені прийшли-"порядок навели"...
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13.07.2022 14:42 Відповісти
Зелені тільки спрямували існуючі потоки в потрібне русло.
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30.10.2022 10:05 Відповісти
Яка несподіванка! (ні)
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13.07.2022 18:22 Відповісти
Де є розпорядники чужого майна, там дивним чином заводиться корупція. Магія.
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13.07.2022 18:24 Відповісти
Слуги нарота хочуть гарно харчуватися. А чого він не сидить? Генерала Марченка Зе посадив перед війною...
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13.07.2022 20:30 Відповісти
Ох ці вже оцінювачі. До сих згадую, як на початку двохтисячних сторічну дідівську хату з дерева й глини інвентар бюро оцінило у 10 тисяч гривень. А продати можна було лише за дві. А стоп'ятидесяти метрову димову цегляну трубу цукрового заводу так звані "незалежні оцінювачі" оцінили у 300 гривень.

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30.10.2022 10:14 Відповісти

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