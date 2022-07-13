НАБУ повідомило колишньому голові АРМА Янчуку про підозру у розтраті на 426 мільйонів (оновлено)

Правоохоронці повідомили колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Антону Янчуку, про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що посадовці АРМА, у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління Агентству.

"Арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді. Посадовці АРМА, в свою чергу, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість.

У подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП "СЕТАМ". В свою чергу представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії", – пояснили в НАБУ.

Правоохоронці здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. Зокрема йдеться про:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Зазначається, що внаслідок лише цих чотирьох епізодів шкоди завдано на понад 426 млн грн.

НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

Зазначається, що підозру також вручили начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, фахівцю відділу з розвитку підприємства ДП "Сетам", оцінювачу, а також засновнику й директору приватної компанії.

В НАБУ не уточнюють прізвище підозрюваного, проте голова АРМА у 2016-2019 роках Антон Янчук підтвердив, що підозру напередодні вручили саме йому, пише УП.