Переговори щодо розблокування експорту зерна перебувають у фінальній фазі, – Кулеба

Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Про це в інтерв'ю El Pais повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі й зараз все залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів", – зазначив він.

Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

"Вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть позбавити їх від нестачі їжі. Але правда і в тому, що Росія не зацікавлена, щоб Україна експортувала, тому що вони знають, що якщо ми будемо експортувати, то отримаємо дохід від міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", – сказав Кулеба.

Раніше МЗС підтвердило проведення 13 липня чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо вивезення українського зерна за участі України, Туреччини, ООН і Росії.