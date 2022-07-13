У Росії хочуть зменшити розмір етикеток через дефіцит паперу та чорнила
Віцепрем'єркаРФ Вікторія Абрамченко попросила відомства вивчити можливість уточнення національних стандартів Росії "в галузі етикетування продуктів".
Про це повідомляє РБК з посиланням на відповідне доручення, передає Укрінформ.
Ідеться про стандарти, що фіксують мінімальну та максимальну площу, яку займають відомості про продукт при розміщенні етикетки на картонній упаковці.
Зазначається, що пропозиції надійшли від бізнесу, їх мета – зниження адміністративних бар'єрів та скорочення пакувальних матеріалів. Виробники вважають, що через дефіцит паперу та чорнила доцільно давати на упаковці менше відомостей про товар.
Як повідомлялося, виробники соків в РФ хочуть збільшити розмір тари для дітей через дефіцит упаковки.
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