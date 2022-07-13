Ярославський повернувся в Україну після заміни прокурорів у справі про смертельне ДТП, – ЗМІ

Підозрюваний у причетності до скоєння резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський вперше після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся в Україну.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах та постанови Офісу генпрокурора.

Як свідчать документи, перед цим у справі про ДТП за участі автомобіля Ярославського було змінено групу прокурорів.

За даними видання, Ярославський повернувся в Україну 12 липня, перетнувши кордон зі Словаччиною. Після цього у пункті пропуску "Малий Березний" Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежу Ярославського. Після перетину кордону бізнесмен має приїхати в ОГП на допит як свідок.

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Як повідомлялося, у лютому міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що справу щодо ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського намагаються сфальсифікувати. За його словами, через спробу фальсифікації було звільнено керівника поліції Харківщини.

Водночас генпрокурорка Ірина Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну і гарантувала йому об'єктивне швидке та неупереджене розслідування справи щодо смертельної ДТП за участі кортежу бізнесмена.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв - Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії, а у його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії нібито був їхній водій. Однак згодом виявилося, що водій, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП.

Сам Ярославський вже наступного ж дня 10 лютого вилетів з України і після того не повертався.

Forbes у 2021 році оцінив статки Ярославського у $820 млн, тоді він посів 9 місце у списку найбагатших людей України.