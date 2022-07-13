Потік на в'їзд в Україну знову перевищив потік на виїзд, – Прикордонна служба

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон останні три дні знову суттєво перевищує потік на виїзд.

За даними Державної прикордонної служби, 12 липня з країни виїхало майже 33 тис. осіб порівняно з 36 тис. днем раніше, тоді як в'їхало понад 37 тис. проти понад 41 тис. напередодні, передає Інтерфакс-Україна.



Зміну тенденції виїзду з України на в'їзд, підтверджує і прикордонна служби Польщі. За її даними, 12 липня з Польщі в Україну в'їхало 22 тис. у порівнянні з 25,2 тис. днем раніше, тоді як у зворотному напрямку потік становив 20 тис. проти 21,6 тис. напередодні.



Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 4,7 млн людей, тоді як у зворотному напрямку – 2,8 млн.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через її західний кордон місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий притік за цей час склала 188 тис. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, проте все одно за місяць в Україну в'їхало на 43 тис. осіб більше, ніж виїхало. Загалом за ці два місяці вдалося компенсувати чистий відтік із країни з кінця березня.



За даними УВКБ ООН на 6 липня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 8,79 млн осіб, з них до Польщі 4,47 млн, Росію – 1,52 млн, Угорщину – 905,1 тис., Румунію – 786,8 тис., Молдову – 523,7 тис., Словаччину – 569,7 тис., Білорусь – 16,7 тис.



У той же час в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 5 липня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 3,3 млн осіб.