Росія хоче створити нове рейтингове агентство після першого за сторіччя дефолту

Росія працює над створенням підконтрольного рейтингового агентства після того, як агентство Moody's наприкінці червня підтвердило дефолт Росії за зовнішнім боргом.

Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Біричний, повідомляє російський Forbes.

На його думку, нова організація мала б надавати "неупереджену" інформацію про економіку та компанії Росії та інших країн, оскільки визнані у всьому світі провідні західні рейтингові агентства упереджені у своїх оцінках щодо РФ.

Рейтингові агентства оцінюють кредитоспроможність фінансових установ, організацій та держав, на світовому ринку діє "велика трійка": S&P Global Ratings, Fitch Ratings та Moody's. Всі вони відкликали кредитні рейтинги РФ та російських компаній після розв’язаної нею повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, наприкінці червня міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило, що РФ допустила дефолт за зовнішнім боргом вперше з 1918 року через рішення російської влади платити кредиторам в рублях.

Іноземні агентства, зокрема Fitch та Moody's, попереджали, що не визнають виплати в рублях.