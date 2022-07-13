БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
22 885 91

Суд списав борг пов’язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда

коломойский

Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс та ліквідував ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм", пов’язане з колишніми акціонерами "Приватбанку".

Згідно з рішенням суду від 5 липня, загальний обсяг визнаних вимог кредиторів до компанії становив 10,44 млрд грн, під час ліквідаційної процедури була погашена заборгованість на 2,7 млн грн, пише Finbalance.

"Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними", – йдеться у судовій ухвалі.

ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" було визнане банкрутом постановою Госпсуду Дніпропетровської області від 22 квітня 2021 року.

Перед цим суд вніс у реєстр боргів цієї компанії вимоги державного "Приватбанку" на 4,05 млрд грн (4 черга) та 276,3 млн грн (6 черга), а також низки приватних компаній, більшість з яких пов’язана з Ігорем Коломойським та партнерами.

Раніше в судових матеріалах наводилися дані прокуратури про те, що Національний банк України (НБУ) визнав ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" пов`язаною з "Приватбанком" особою.

Як повідомлялося, за кілька днів до націоналізації "Приватбанк" під контролем менеджерів Коломойського відкрив кредитну лінію для "Новофарм" з лімітом 3,2 млрд грн. При цьому з грудня 2008 року ця компанія перебувавала у стані припинення діяльності.

За даними "Приватбанку", обсяг його кредитного портфелю, який він пов`язує з попередніми акціонерами, на кінець третього кварталу 2021 року становив 163,9 млрд грн (на початок 2021 року – 164,3 млрд грн, на початок 2020 року – 210,6 млрд грн).

За інформацією банку, в 2020 році за рахунок резерву він списав з балансу кредити, які пов`язує з екс-акціонерами, на суму 56,7 млрд грн.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) кредит (3280) списання боргів (57) Приватбанк (1781)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+66
Якщо-що, Зелений тут нідочога- це Спартц винна, вона його спровокувала...
показати весь коментар
13.07.2022 15:47
+53
Скажу відверто: це доволі важко захищати країну, донатувати, волонтерити та одночасно евакуювати людей, коли за спиною таке діється. Руки вже не піднімаються. І що найприкріше: на перших виборах усі згадають не армію та народ, який зупинив повномасштабну навалу та продовжує бити ворога, а клоуна бені - бо він усюди на "національному марафоні".

Але все одно - за наших відплатити треба та й території УСІ повернути. А ось що далі...
показати весь коментар
13.07.2022 15:56
+47
А ми дивуємося, чому САП і НАБУ блокується, чому Зеленський не звільнює тосксичного Ярмака і Ко, чому Портнов може спокійно виіжати за територію України. Певне тому що закони пишуться для народу, і народ захищає Україну, а чиновники і приближені до АП це окрема каста. Для них країна це дійна корова, після війни налетять як мухи на гімно, бо інвестиційни гроші прийдуть.
показати весь коментар
13.07.2022 16:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо-що, Зелений тут нідочога- це Спартц винна, вона його спровокувала...
показати весь коментар
13.07.2022 15:47 Відповісти
Беня хороший, его нельзя обижать.
показати весь коментар
13.07.2022 15:48 Відповісти
Одна фірмочка хитро*опого бені взяла гроші в своєму приватбанку і не повернула, а тепер Приватбанк державний залишився ще винен цій же фірмочці ще й з процентами, а можливо вже іншій фірмочці того ж таки бені... Не зря всі є****чики заочно або за гроші вчилися в юридичних інститутах. 40 років ходили по пустелі і знайшли бездонний золотий оазис в Україні (газ, нафта, електроенергія, 43% повних довбнів).
показати весь коментар
13.07.2022 16:21 Відповісти
Почему 43 а не 73?
показати весь коментар
13.07.2022 16:29 Відповісти
73%- тих, що прийшли на вибори. 43%- від всіх виборців.
показати весь коментар
13.07.2022 21:10 Відповісти
а скажіть https://biz.censor.net/user/498383, як буде вірно та без кацапізму : не дарма чи не задарма... всі є****чики...
показати весь коментар
14.07.2022 00:38 Відповісти
Ig Shu. "Не зря" - це русизм. Наслідки навчання в школі в 60-х роках та у ВУЗі в 70-х роках, та роботи на підприємстві 70-90-х роках. Всі книги, проектна та виконавча документація була, в ті роки, тільки на російській мові. Нажаль, я не філолог і не фінансист, не юрист, тим більше не є****чик. Вони за дарма чи не задарма користуються природними державними надрами і ресурсами, як своїми власними... Хто зна? Головне, щоб перестали гендлювати Україною і зомбувати українців.
показати весь коментар
14.07.2022 12:22 Відповісти
моня рулит
беня рубит и стрижот
показати весь коментар
13.07.2022 15:49 Відповісти
Сколько он уже у украинцев украл. ,
показати весь коментар
13.07.2022 15:55 Відповісти
Треть Украины-это точно. Но, с помощью ставленника перспективы расширяются.
показати весь коментар
13.07.2022 16:10 Відповісти
Скажу відверто: це доволі важко захищати країну, донатувати, волонтерити та одночасно евакуювати людей, коли за спиною таке діється. Руки вже не піднімаються. І що найприкріше: на перших виборах усі згадають не армію та народ, який зупинив повномасштабну навалу та продовжує бити ворога, а клоуна бені - бо він усюди на "національному марафоні".

Але все одно - за наших відплатити треба та й території УСІ повернути. А ось що далі...
показати весь коментар
13.07.2022 15:56 Відповісти
Арестовать судью и Коломойского! Или мразу валить их! Достали крысы!
показати весь коментар
13.07.2022 15:58 Відповісти
зеИУДА И ЕГО СПРУТ ДАЖЕ , ВО ВРЯМЯ КРОВАВОЙ ВОЙНЫ ГРАБят абсолютно не стесняясь ‼️🤮🤢🤡👹ТОЛЬКО УТИЛИЗАЦИЯ НЕЧЕСТИ
показати весь коментар
13.07.2022 21:48 Відповісти
А судью за что ?
Беня, когда контролировал Приватбанк, загнал в виде кредита на эту фирму деньги, деньги вывел через какой-нибудь Кипр за мифические услуги. Денег нет, долги есть. И так бы всё и было, но тут государство Приватбанк национализировало и начало кредиты взыскивать. Приходят на фирму, а там нет ничего. Результат - дело о банкротстве. При банкротстве всё, что есть на фирме (в данном случае - 2,7 млн. грн., судя по новости), раздают кредиторам по очереди (персонал, государство с пенсионным фондом по налогам / сборам . . .). До очереди Приватбанка не дошло, потому что денег на фирме не хватило - в результате суд ОБЯЗАН по закону объявить фирму банкротом и ликвидировать. Невыплаченные за неимением денег долги после такой ликвидации считаются аннулированными (потому что фирма сдохла, платить некому и нечем).
Так чего вы от судьи хотите ? Он просто констатировал очевидное - фирма банкрот и её надо закрыть.

Не судью к стенке надо ставить, а следователей и прокуроров, которые с 2016 года за такие фокусы Бене не сделали вторую в жизни серию обрезания (на этот раз - под корень). А к судье вопросов нет, он по закону поступил. И к закону тоже вопросов нет - во всём мире процедура банкротства именно так и работает.

Следователь и прокурор - вот где корень зла. Они позволили обычным уголовникам (ворам, мошенникам, убийцам) стать политиками и олигархами. Ещё начиная с 1990-х. За деньги, потому что голодные были и легко продавались. Теперь выгребаем все вместе.

Нет, я не говорю, что все судьи - белые и пушистые. Там тоже проблем хватает. Но в данном случае судья ни при чём - от слова СОВСЕМ. Он даже на кофе не заработал на этом деле, 100%.
показати весь коментар
14.07.2022 00:29 Відповісти
И собака помнит, кто ее кормит.
показати весь коментар
13.07.2022 16:00 Відповісти
А ми дивуємося, чому САП і НАБУ блокується, чому Зеленський не звільнює тосксичного Ярмака і Ко, чому Портнов може спокійно виіжати за територію України. Певне тому що закони пишуться для народу, і народ захищає Україну, а чиновники і приближені до АП це окрема каста. Для них країна це дійна корова, після війни налетять як мухи на гімно, бо інвестиційни гроші прийдуть.
показати весь коментар
13.07.2022 16:05 Відповісти
не підуть інвестиції, ви би стали годувати мухи?
показати весь коментар
13.07.2022 20:02 Відповісти
До национализации в привате был давно куратор от НБУ, Ищите коррумпированую гниду от НБУ и менеджера в Привате, это же банк а не 95 квартал, там все платежки с подписями. и выйдете на беню .
показати весь коментар
13.07.2022 16:07 Відповісти
Не неси пургу, тролль баняхвостовский. Беня из Привата выводил деньги с конца 90-х годов. Какие наф..к "менеджеры" НБУ? Беня целую систему организовал, добился единственного в Украине исключения -иметь филиал Привата на Кипре.Это ему порешал товарищ Чучма, который ежемесячно получал откат от Бени за передачу в управление государственной компании Укрнафта. А ныне, у Бени конкурентов нету-что хочет, то и решает через ведушего артиста Квартала.
показати весь коментар
13.07.2022 16:17 Відповісти
Да, подписи на платежках именно пацанов с НБУ + руководства в Привате, 8 лет прошло никого не посадили почемуто. Беня акционер он себе кредит выдать не может!!! он может заставить свого менеджера например дубилета и дать взятку куратору НБУ.
показати весь коментар
13.07.2022 16:59 Відповісти
Хватит пургу гнать. Беня выводил деньги из Привата 20 лет! И вывел минимум, слышишь тролль, вывел за двадцать лет минимум 5 ярдов долларов. Кототрые потом государство влило в капитал банка, что бы закрыть эту дырку. А когда дело дошло до подписи"платежек", в банке уже вместо денег-мыши водились.
показати весь коментар
13.07.2022 18:24 Відповісти
а как ты себе это представляеш - беня 20 лет приходил в касу с мешком)) или у него приват24 с доступом до счета где все депозиты?? Что бы выдать кредит должне ктото с менеджеров оценить фин состояние, оценить залог, провести кредитный комитет, должна быть виза ЮД, СБ и т.д. и намомент выдачи еще и разрешение куратора от НБУ. Если ктото это подделал то почему еще не в тюрме, почему куратор от НБУ с дубилетом не в тюрме??
показати весь коментар
13.07.2022 21:41 Відповісти
В кращому випадку в тюрму сядіть стрілочники, кінцеві особи схеми, чиї підписи стоять на рішеннях про кредити. Довести зв'язок з середнім рівнем піраміди і з Бенционом навряд вийде. Хитромудрий єврей про все подбав.
показати весь коментар
13.07.2022 22:52 Відповісти
На подставную фирму или лицо может.
показати весь коментар
13.07.2022 19:44 Відповісти
В Норм стране Парламент и Центробанк выписывают такие законы и правила деятельности коммерческих банков-которые исключают возможность выписывания больших кредитов фирмам без обеспечения,фирмам-однодневкам. Регламентируются все максимальные параметры кредита в зависимости от капитализации фирмы,ее прибыльности,обеспечении кредита. и только в Украине владелец коммерческого банка распоряжается его ресурсами(тоесть деньгами вкладчиков) по своему усмотрению как хочет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2022 22:20 Відповісти
а що не кажіть - а бєня крутий інвестор!!! зе-лупа стала найприбутковішою його інвестицією - лише порахуйте, скільки вартувала зйомка "слуги урода" і який виторг за це одержав бєня! 500%, 800% - гадаю, що порядок чистого (!) прибутку десь такий...
показати весь коментар
13.07.2022 16:09 Відповісти
інвестор це той, хто отримує гроші але при тому розвиває, а цей кабан тільки знищує. Як би він інвестор був, така багата країна не докотилася би до такого що навіть броніки і каски по Світу треба збирати.
показати весь коментар
13.07.2022 20:04 Відповісти
Да,Украине оказывают помощь со всех сторон,а Коломойский в своем репертуаре. При такой ручной собачке,как Зе,грабил,грабит и будет грабить.Не может Зе укусить руку дающего!
показати весь коментар
13.07.2022 16:17 Відповісти
Он может только прикусить ****** дающего
показати весь коментар
13.07.2022 16:32 Відповісти
взагалі-то може, бо все що вони мають вони все мають з України і українців, вони не те що всі руки українцм згризли, вони вже й на ссяли і насрали в ці руки, неблагодарні ублюдки.
показати весь коментар
13.07.2022 20:05 Відповісти
надежда только на то, что после окончания войны, всю эту мразь, показательно, повесим на МАЙДАНЕ, или центральном стадионе, с трансляцией по ТВ на весь мир.
показати весь коментар
13.07.2022 16:38 Відповісти
Откройте Цензор 2014 года, там были точно такие же призывы "повесить на каждом столбу", "расстрелять" и прочее. Сейчас июль 2022 года, за окном война, ограбленная и нищая Украина. И - традиционно- виноватых нет. Скоро не останется и столбов.
показати весь коментар
13.07.2022 18:26 Відповісти
Це може відбутися тільки за умови приходу до влади якогось генералу (Хунта). Якщо той генерал буде на кшталт іспанського Франко, може Україна і випетляє ...
показати весь коментар
14.07.2022 08:22 Відповісти
Війну із зрадникпми на чолі не виграти
показати весь коментар
14.07.2022 12:24 Відповісти
аааааааа хахахахахахаха!!))))
показати весь коментар
13.07.2022 17:08 Відповісти
"Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними", - йдеться у судовій ухвалі

А шо, так можно было!!!!??? Нема майна- неба борга, ******.
показати весь коментар
13.07.2022 17:12 Відповісти
До 2019 року Беня сидів за кордоном і не рипався, а після виборів приперся відразу в Україну і присмоктались до неї разом з Зеленським. Щось надто дорого для бюджету обходиться утримувати посіпак Коломойського. Україна вже скоро стане банкрутом, а далі буде винна гроші Бені завдяки Зелупі(
показати весь коментар
13.07.2022 18:07 Відповісти
Не на часі було провести розслідування фінансової діяльності підприємства і встановити де поділись і осіли такі кошти перед тим як списувати борги перед державним банком і Дніпровський суд це ще не суд останньої інстанції надіюсь на перегляд справи. Вся ухвала суду є? можливо там щось вказано на якій підставі надано такий кредит і з тими хто його затвердив.
показати весь коментар
13.07.2022 21:10 Відповісти
Ламца дрица гоп ца ца!!! Жадненькому изику ещё один борг списали…
показати весь коментар
13.07.2022 17:32 Відповісти
Цікаво проаналізувати скільки справ виграв бабломойський, з 2019 року.
На яку суму він обікрав мудрий наріт, завдяки серіалу "слуга наріду" та жучці сосійчук, з її стогонами на г+г?
показати весь коментар
13.07.2022 17:34 Відповісти
чому тільки з 2019 ? Його до 2014 ніхто не турбував, а Бахіня ще й сприяла.
показати весь коментар
14.07.2022 01:50 Відповісти
Вітаю всіх зебілів - ви зробили це разом
показати весь коментар
13.07.2022 17:42 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
13.07.2022 17:50 Відповісти
"Ха! А для чего, вы думаете, я своего президента поставил?"
(с) коломойский
показати весь коментар
13.07.2022 17:44 Відповісти
- Беня! Дай деньги на оружие для ЗСУ! Хоть немного! Война же!!!
- Х... вам.
показати весь коментар
13.07.2022 17:47 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 17:56 Відповісти
Зеленський правду говорив, тільки не всю: "зробимо це разом для Бені" як синонім "все буде Бені")
показати весь коментар
13.07.2022 17:59 Відповісти
Українці, скинемось на квадрокоптер для ЗСУ !
показати весь коментар
13.07.2022 18:07 Відповісти
Вопрос легко решить,беню на гілляку і все буде добре,думаю,що для його і його шобли все так і закіньчиться...
показати весь коментар
13.07.2022 18:30 Відповісти
Смотрите за "змінами в майновому стані" тех судей, кто выносил соответствующее судебное решение)
показати весь коментар
13.07.2022 18:44 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
показати весь коментар
13.07.2022 18:48 Відповісти
Это просто позор. Вы требуете денег, оружия и всего остального у всего мира. А ваши собственые граждане наживаются на крови украинцев во главе с президентом и его командой. Так не обижайтесь, когда вам говорят правду в глаза.
показати весь коментар
13.07.2022 19:02 Відповісти
так самі обіжені у нас саме ці громадяни що наживаються на крові просто під час війни.
показати весь коментар
13.07.2022 20:08 Відповісти
А лохи пускай скидываются на беспилотники по 100 грн каждый. Ненавижу, суку.
показати весь коментар
13.07.2022 19:15 Відповісти
Звільнення окупованих територій потрібно починати з Банкової!
показати весь коментар
13.07.2022 19:20 Відповісти
Цей виродок ( каломойша ) не надав і копійки на допомогу армії , і Україні взагалі , але справно доїть її бюджет . Кому война , а кому - мать родна . . А ЗЕбілам пох ..
Уявляю як ця новина " порадує " суспільство тих країн , які віддають зараз Україні свої мільярди і зброю .
Каломойша схоже - єдиний з українських багатіїв , хто не дав на захист країни і копійки . ( спеціально для ЗЕбілів , в таблиці є примітка П. Порошенко - нема даних )
.
показати весь коментар
13.07.2022 19:33 Відповісти
Навіть **** православная дав 7 лямів.
показати весь коментар
14.07.2022 02:56 Відповісти
ця таблиця ні про що - допомога ЗСУ та співвітчизникам? хто такі співвітчизники? я пам'ятаю, як ахметов возив на окуповані території щось там і потім на його телеканалі окремі донбасити дякували. Але скільки роздано даром, скільки попало в торгові мережі, скільки з'їла "народна міліція" - того ніхто не знає.
те ж саме і з новинським: дав упц допомогу і вже числиться в добродіях.
нас повинна цікавити лише фінансова допомога армії. І допомога не через всякі фонди, а напряму на рахунки ЗСУ. я чомусь впевнений, що перерахувань на армію там не буде взагалі.
показати весь коментар
14.07.2022 05:34 Відповісти
Це бізнес на крові, чи ще ні?
показати весь коментар
13.07.2022 19:55 Відповісти
Вы не панимаете ето другое.
показати весь коментар
13.07.2022 20:08 Відповісти
Ну, и кто скажет, что после этого Zеленский не пид...ас?
показати весь коментар
13.07.2022 20:07 Відповісти
Voвa Zeленский
показати весь коментар
13.07.2022 20:42 Відповісти
Я скажу - бо він не підер@с нічого ним соромити секс меншини (( , він просто - г@ндон !
показати весь коментар
14.07.2022 00:37 Відповісти
Сескменьшинство - геи, а вот Voвa Zeленскийи ПИДО...АС. Ну и гондон естественно.
показати весь коментар
14.07.2022 09:25 Відповісти
і знову це стаття має бути не в колонці Бізнес, а в колонці Кримінал.
показати весь коментар
13.07.2022 20:09 Відповісти
Почему мы терпим это ЗЕкодло??
показати весь коментар
13.07.2022 20:20 Відповісти
Не даремно він неЛоха президентом поставив...
показати весь коментар
13.07.2022 20:27 Відповісти
73% цього хотіли і за це голосували.
показати весь коментар
13.07.2022 20:43 Відповісти
Сучий суд і **** влада. Із10 зполовиною мільярдів компенсовано 2 з половиною мільйона. Остальне погасимо ми під час війни! Коли ж це ******** закінчиться?
показати весь коментар
13.07.2022 20:57 Відповісти
деньги народные осталось только красиво стырить ...
показати весь коментар
13.07.2022 21:09 Відповісти
Цей боров дніпровський хоть щось робе по закону України ?
показати весь коментар
13.07.2022 21:17 Відповісти
Про це і каже Захід - поки грощі будуть схемами вороваться з кишеней платників податків і з організацій і фондів, доти особливої довіри владі України не буде. Поки не сяде на посаду НЕЗАЛЕЖНИЙ антикорупційний прокурор добра не буде
показати весь коментар
13.07.2022 21:20 Відповісти
Коломойський зпродовжує грабувати державні банки через схеми банкрутства навіть під час війни. Наші суди самі «гуманні» в світі.
показати весь коментар
13.07.2022 21:40 Відповісти
Влюбой нормальной стране если банкир дает огромный кредит компании пребывающей в стадии прекращения деятельности и без всякого обеспечения-это называется воровство в чистом виде. В Любоймнормальной стране Центробанк прописывает правила деятельности коммерческих банков так чтобы подобное было невозможно. В любой нормальной стране Коломойский сидел-бы в тюрмье лет 10 с конфискацией всех активов в счет погашения нанесенного им ущерба Приватбанку,тоесть государству Украина(поскольку Приватбанк был вынужденно национализирован чтобы не допустить его банкротства которое создал Каламойским прямым вроровством активов Приватбанка через выдачу огромных кредитов своим фирмам-однодневкам
показати весь коментар
13.07.2022 22:16 Відповісти
Пора вже прибирати Беню і корупційні суди в країні війна ,знищуются наші міста і інфраструктура ,мільйони біженців а ці паскуди продовжують грабувати країну і хто захоче нам допомагати ? в воєний час за такі справи розстріл як олігарха так і суддів це злочин проти нашої держаии.
показати весь коментар
13.07.2022 22:40 Відповісти
В майбутній новій Україні не має бути місця для Коломойського. Як його до речі не було з 2014 по 2019, єслі ви понімаєтє о чом я.
показати весь коментар
13.07.2022 22:54 Відповісти
О! Ще й як понімаєм о чом ви.
показати весь коментар
14.07.2022 01:42 Відповісти
Американці та за океаном за нами спостерігають та думають: «Боооже, які кончені».

Грьобаний встид!
показати весь коментар
14.07.2022 01:41 Відповісти
мразь жидівська
показати весь коментар
14.07.2022 01:51 Відповісти
Это всьо не то, Вы не так понимаете...
показати весь коментар
14.07.2022 02:46 Відповісти
Так а нафіга українцям свої 4 мільярди? Не для того вони за Коломойського голосували, щоб він гроші віддав
показати весь коментар
14.07.2022 08:41 Відповісти
Фразу про трьох друзів "найвеличніший" зрозумів по іншому - посадив 333 друзів, кумів, сусідів, шанувальників таланту на всі грошові потоки в Україні!
показати весь коментар
14.07.2022 09:13 Відповісти
Клоун вже зовсім напряму працює на Беню...
показати весь коментар
14.07.2022 09:18 Відповісти
А колись було інакше?
показати весь коментар
14.07.2022 09:26 Відповісти
Спишіть борги за квартиру усім українцям, бо більшість не спроможні оплачувати і часи війни
показати весь коментар
14.07.2022 10:14 Відповісти
Почему журналисты не задают зеленскому вопросы о коррупции, или во время войны нельзя???
показати весь коментар
15.07.2022 13:28 Відповісти
Обдовбана жидівська бабця.
показати весь коментар
15.07.2022 22:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 