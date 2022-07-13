Суд списав борг пов’язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда

Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс та ліквідував ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм", пов’язане з колишніми акціонерами "Приватбанку".

Згідно з рішенням суду від 5 липня, загальний обсяг визнаних вимог кредиторів до компанії становив 10,44 млрд грн, під час ліквідаційної процедури була погашена заборгованість на 2,7 млн грн, пише Finbalance.

"Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними", – йдеться у судовій ухвалі.

ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" було визнане банкрутом постановою Госпсуду Дніпропетровської області від 22 квітня 2021 року.

Перед цим суд вніс у реєстр боргів цієї компанії вимоги державного "Приватбанку" на 4,05 млрд грн (4 черга) та 276,3 млн грн (6 черга), а також низки приватних компаній, більшість з яких пов’язана з Ігорем Коломойським та партнерами.

Раніше в судових матеріалах наводилися дані прокуратури про те, що Національний банк України (НБУ) визнав ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" пов`язаною з "Приватбанком" особою.

Як повідомлялося, за кілька днів до націоналізації "Приватбанк" під контролем менеджерів Коломойського відкрив кредитну лінію для "Новофарм" з лімітом 3,2 млрд грн. При цьому з грудня 2008 року ця компанія перебувавала у стані припинення діяльності.

За даними "Приватбанку", обсяг його кредитного портфелю, який він пов`язує з попередніми акціонерами, на кінець третього кварталу 2021 року становив 163,9 млрд грн (на початок 2021 року – 164,3 млрд грн, на початок 2020 року – 210,6 млрд грн).

За інформацією банку, в 2020 році за рахунок резерву він списав з балансу кредити, які пов`язує з екс-акціонерами, на суму 56,7 млрд грн.