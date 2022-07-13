Суд списав борг пов’язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс та ліквідував ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм", пов’язане з колишніми акціонерами "Приватбанку".
Згідно з рішенням суду від 5 липня, загальний обсяг визнаних вимог кредиторів до компанії становив 10,44 млрд грн, під час ліквідаційної процедури була погашена заборгованість на 2,7 млн грн, пише Finbalance.
"Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними", – йдеться у судовій ухвалі.
ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" було визнане банкрутом постановою Госпсуду Дніпропетровської області від 22 квітня 2021 року.
Перед цим суд вніс у реєстр боргів цієї компанії вимоги державного "Приватбанку" на 4,05 млрд грн (4 черга) та 276,3 млн грн (6 черга), а також низки приватних компаній, більшість з яких пов’язана з Ігорем Коломойським та партнерами.
Раніше в судових матеріалах наводилися дані прокуратури про те, що Національний банк України (НБУ) визнав ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" пов`язаною з "Приватбанком" особою.
Як повідомлялося, за кілька днів до націоналізації "Приватбанк" під контролем менеджерів Коломойського відкрив кредитну лінію для "Новофарм" з лімітом 3,2 млрд грн. При цьому з грудня 2008 року ця компанія перебувавала у стані припинення діяльності.
За даними "Приватбанку", обсяг його кредитного портфелю, який він пов`язує з попередніми акціонерами, на кінець третього кварталу 2021 року становив 163,9 млрд грн (на початок 2021 року – 164,3 млрд грн, на початок 2020 року – 210,6 млрд грн).
За інформацією банку, в 2020 році за рахунок резерву він списав з балансу кредити, які пов`язує з екс-акціонерами, на суму 56,7 млрд грн.
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беня рубит и стрижот
Але все одно - за наших відплатити треба та й території УСІ повернути. А ось що далі...
Беня, когда контролировал Приватбанк, загнал в виде кредита на эту фирму деньги, деньги вывел через какой-нибудь Кипр за мифические услуги. Денег нет, долги есть. И так бы всё и было, но тут государство Приватбанк национализировало и начало кредиты взыскивать. Приходят на фирму, а там нет ничего. Результат - дело о банкротстве. При банкротстве всё, что есть на фирме (в данном случае - 2,7 млн. грн., судя по новости), раздают кредиторам по очереди (персонал, государство с пенсионным фондом по налогам / сборам . . .). До очереди Приватбанка не дошло, потому что денег на фирме не хватило - в результате суд ОБЯЗАН по закону объявить фирму банкротом и ликвидировать. Невыплаченные за неимением денег долги после такой ликвидации считаются аннулированными (потому что фирма сдохла, платить некому и нечем).
Так чего вы от судьи хотите ? Он просто констатировал очевидное - фирма банкрот и её надо закрыть.
Не судью к стенке надо ставить, а следователей и прокуроров, которые с 2016 года за такие фокусы Бене не сделали вторую в жизни серию обрезания (на этот раз - под корень). А к судье вопросов нет, он по закону поступил. И к закону тоже вопросов нет - во всём мире процедура банкротства именно так и работает.
Следователь и прокурор - вот где корень зла. Они позволили обычным уголовникам (ворам, мошенникам, убийцам) стать политиками и олигархами. Ещё начиная с 1990-х. За деньги, потому что голодные были и легко продавались. Теперь выгребаем все вместе.
Нет, я не говорю, что все судьи - белые и пушистые. Там тоже проблем хватает. Но в данном случае судья ни при чём - от слова СОВСЕМ. Он даже на кофе не заработал на этом деле, 100%.
А шо, так можно было!!!!??? Нема майна- неба борга, ******.
На яку суму він обікрав мудрий наріт, завдяки серіалу "слуга наріду" та жучці сосійчук, з її стогонами на г+г?
(с) коломойский
- Х... вам.
для Бені" як синонім "все буде Бені")
Уявляю як ця новина " порадує " суспільство тих країн , які віддають зараз Україні свої мільярди і зброю .
Каломойша схоже - єдиний з українських багатіїв , хто не дав на захист країни і копійки . ( спеціально для ЗЕбілів , в таблиці є примітка П. Порошенко - нема даних )
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те ж саме і з новинським: дав упц допомогу і вже числиться в добродіях.
нас повинна цікавити лише фінансова допомога армії. І допомога не через всякі фонди, а напряму на рахунки ЗСУ. я чомусь впевнений, що перерахувань на армію там не буде взагалі.
Грьобаний встид!