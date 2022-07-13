Експорт металобрухту з України впав з початку року у 8 разів

Підприємства з операцій з брухтом чорних металів за шість місяців поточного року скоротили заготівлю брухту на 64,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 710 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні Української асоціації вторинних металів (УАВтормет).

Як повідомляється, протягом першого півріччя 2022 року в Україні було виготовлено близько 4,53 млн тонн сталі, що на 58,1% нижче за показник попереднього року. При цьому в квітні-червні місяці лише один металургійний комбінат виготовляв сталь у промислових обсягах. Незначні обсяги виробництва сталі показали також деякі ливарні підприємства.

Постачання металобрухту на українські металургійні комбінати в січні-червні 2022 року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 60,1% (до 659,4 тис. тонн). Технологічні запасами металобрухту оцінюються в 60 тис. тонн.