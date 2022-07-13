Індія збільшила імпорт російської нафти у червні до нового рекорду, – Reuters

Імпорт нафти в Індію з Росії зріс до рекордних 950 тис. барелів на добу (б/д) у червні, що становить майже п’яту частину загального імпорту третього за величиною споживача нафти у світі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані трейдерів.

Індійські нафтопереробники розкуповують російську нафту, яка продається зі значними знижками до ціни нафти Brent і основних продуктів Близького Сходу після того, як деякі західні компанії та країни уникали закупівель у Москви після її вторгнення в Україну 24 лютого.

Індія поставила близько 4,8 млн барелів нафти на добу в червні, що на 3,8% менше, ніж у травні, але приблизно на 23% більше, ніж роком раніше, свідчать дані. Торік імпорт нафти в Індію був низьким, оскільки попит на пальне постраждав від другої хвилі коронавірусу.

Згідно з даними, імпорт нафти з Росії зріс на 15,5% у червні порівняно з травнем, тоді як імпорт з Іраку та Саудівської Аравії впав на 10,5% та 13,5% відповідно, збільшивши частку Близького Сходу до 56,5% з 59,3%.

Росія продовжує залишатися другим за величиною постачальником нафти в Індію після Іраку, а Саудівська Аравія залишається на третьому місці другий місяць поспіль.

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Більше споживання нафти з Росії збільшило її частку в загальному імпорті Індії до 19,8% з 16,4% у травні, а частку країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) – до приблизно 24% з 20,3% у травні.

Дешевша російська нафта зменшує збитки для державних індійських нафтопереробників, які продають паливо за нижчими цінами на внутрішньому ринку, і водночас збільшує прибутки для приватних компаній Reliance Industries Ltd і Nayara Energy, які експортують більшу частину своїх продуктів переробки.

Індія, також третій у світі найбільший імпортер нафти, захищала свою закупівлю "дешевої" російської нафти, заявляючи, що вона забезпечує лише частину загальних потреб країни, а раптова зупинка збільшить витрати для її споживачів.

Згідно з даними, протягом квітня-червня, першого кварталу фінансового року Індії, імпорт нафти з Росії зріс до 682,2 тис. барелів на добу з 22,5 тис. барелів на добу за той самий період минулого року.

Збільшення імпорту нафти з Росії скоротило частку ОПЕК у загальному імпорті Індії до 65,2% протягом кварталу та 60,8% – у червні. Частка ОПЕК в імпорті нафти в Індію знижується з березня.

Раніше повідомлялося, що Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, оскільки державні нафтопереробні підприємства намагаються отримати від "Роснєфті" поставки з більшими знижками.