Грузія допоможе Росії експортувати автогаз замість маршрутів через Фінляндію та Україну

Російські експортери скрапленого нафтового газу (СНГ) планують у липні розпочати постачання до Болгарії через грузинський морський порт "Поті" у зв’язку із закриттям традиційних експортних маршрутів.

За інформацією трейдерів та бази даних Refinitiv Eikon, у липні близько 3 тис. тонн СНГ із Сургута буде доставлено залізницею до порту "Поті" й потім залізничним поромом вирушить до Варни (Болгарія), передають Порти України з посиланням на Reuters.

Росія з 24 лютого припинила постачання нафтового газу до України. Також через Україну припинилися залізничні перевезення палива до Румунії, Угорщини та Молдови.

Фінляндія, ще один значний маршрут для експорту СНГ із Росії, різко скоротила закупівлю палива. За даними, розміщеними на Refinitiv, минулого року Росія експортувала 25% всіх обсягів нафтового газу до України та Фінляндії.

За даними нафтотрейдерів, місячне споживання СНГ у Болгарії варіюється в межах 30-35 тис. тонн, власне виробництво складає близько 10 тис. тонн, а решта обсягів палива імпортується з Румунії та Росії.

У травні цього року, згідно з даними Refinitiv Eikon, постачання нафтового газу з Росії скоротилося до 250 тис. тонн. На початку року місячний експорт становив 370 тис. тонн.

Постачання скрапленого нафтового газу із Сургута через грузинський "Поті" до Болгарії на 50% дорожчепостачання до ЄС через Україну. Вартість доставки палива за маршрутом Сургут-Поті становить близько $260-280 за тонну, а поромне сполучення між Поті та Варною – ще $130-150 за тонну, наводить оцінку трейдерів Reuters. Однак постачання цим маршрутом все ще виглядають вигідними порівняно з внутрішніми продажами через падіння цін на СНГ в Росії.