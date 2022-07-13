Валютна виручка від експорту аграрної продукції впала через війну втричі, – Мінагрополітики

Валютна виручка від експорту продукції українського агропромислового комплексу з березня по травень, за три місяці повномасштабної війни з РФ, приблизно дорівнює вартості експорту за один довоєнний місяць.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив у інтерв'ю AgroPolit.

Він уточнив, що у січні 2022 року Україна експортувала продукції АПК на $3,14 млрд, у лютому – на $2,54 млрд, у березні – на $0,84 млрд, у квітні – на $0,9 млрд, у травні – на $1,21 млрд.

"Ми бачимо, що валютна виручка від АПК під час війни скоротилася втричі... Тобто за березень-травень агроекспорт становив $2,95 млрд, тоді як це була традиційна сума за один місяць (до повномасштабного вторгнення РФ, – ред.)", – наголосив Сольський.

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Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, Україна в 2021/2022 маркетинговому році (МР) експортувала 61,52 млн тонн зернових та олійних вартістю $22,2 млрд.

Зокрема, експорт пшениці склав 18,7 млн тонн вартістю $4,8 млрд, кукурудзи – 23,54 млн тонн вартістю $5,8 млрд, ячменю – 5,74 млн тонн вартістю $1,3 млрд.

Водночас експорт 4,3 млн тонн соняшникової олії приніс $5,8 млрд, 3,4 млн тонн соняшникового шроту – $960 млн., 421 тис. тонн соєвого шроту – $230 млн.

Також експортовано 1,1 млн тонн сої на $641 млн, 2,7 млн тонн ріпаку на $1,7 млрд і 1,09 млн тонн соняшника на $616 млн.