"Сєвєрсталь" російського мільярдера Мордашова хоче виплатити борг на $750 мільйонів у рублях

Компанія "Сєвєрсталь" російського мільярдера Олексія Мордашова почала процедуру отримання згоди власників облігацій на виплату відсотків та купонних виплат у рублях.

В компанії пояснюють таке прохання впливом запроваджених проти "Сєвєрсталі" та її власника санкцій, пише російський "Коммерсант".

Йдеться про облігації номінальною вартістю на $750 млн зі ставкою купона 5,9% річних та погашенням у 2022 році.

Компанія вважає, що через запроваджені обмеження виплата відсотків або суми основного боргу через лондонську філію Citibank, швидше за все, будуть заблоковані, затримані чи заморожені на невизначений термін.

У зв'язку з цим "Сєвєрсталь" пропонує власникам облігацій надати згоду на те, щоб емітент міг здійснювати будь-які платежі відсотків або суми основного боргу безпосередньо або через клірингові системи чи інших фінансових посередників.

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"Сєвєрсталь" також пропонує погодитися на перенесення виплати відсотків за квітень 2022 року та купона за квітень 2022 року на дату платежу, без нарахування та сплати будь-яких відсотків за прострочення виплат.

Компанія пропонує погодитися на здійснення погашення позики та облігацій не пізніше 29 серпня 2022 року за номіналом разом із відсотками, нарахованими на дату дострокового погашення.

Як повідомлялося, на початку червня Мінфін США вніс до санкційного списку російського мільярдера Олексія Мордашова та його ключові активи: "Сєвєрсталь", золотодобувну компанію Nordgold, а також "Сєвєргруп", через яку він контролює "Силові машини" та велику лісопромислову компанію "Звєза".