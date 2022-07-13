Тарифи на газ у Молдові можуть зрости ще на 60% через контракт з "Газпромом"

Тарифи на газ для кінцевих споживачів у Молдові можуть збільшитись ще більше ніж на 60%.

Національне агентство з регулювання в енергетиці (НАРЕ) опублікувало для громадського обговорення пропозиції АТ "Молдовагаз". Компанія вимагає підвищення тарифу для побутових споживачів з нинішніх 18,62 лей до 29,48 лей за кубометр у зв'язку зі значним підвищенням закупівельної ціни природного газу, передає Інтерфакс-Україна.

"З огляду на суттєве підвищення закупівельної ціни на природний газ у липні 2022 року, АТ "Молдовагаз" просить запровадити новий тариф у розмірі майже 30 леїв за 1 кубометр газу із застосуванням з 1 липня 2022 року", – йдеться в опублікованому запиті.

На початку липня "Молдовагаз" звернувся до НАРЕ з проханням підвищити тариф на природний газ до 26,52 лея за кубометр. Цей запит ще не було розглянуто, тому постачальник змінив його відповідно до підвищення закупівельних цін.

За інформацією "Молдовагазу", середня ціна для споживачів склала в січні-червні 2022 року 26,31 тис. леїв за 1 тис. кубометрів, що на 61,9% вище, ніж середня ціна за аналогічний період минулого року (16,25 тис. леїв). за 1 тис. кубометрів).

"Молдовагаз" також зазначає, що, згідно з угодою з "Газпромом", ціна газу для Молдови в серпні становитиме $1 460 за 1 тис. кубометрів. Це на 48% більше, ніж у липні, і на 63% більше, ніж у червні.

Місяць тому НАРЕ задовольнило запит "Молдовагазу" про підвищення тарифу з 1 червня на 30%. Згідно з ухваленим рішенням, тариф підвищився з 15,18 лею ($0,79) до 18,62 лею ($0,97) лею за 1 кубометр газу, включаючи ПДВ 8%. Тим самим НАРЕ лише частково задовольнило запит АТ "Молдовагаз": компанія вимагала підвищення тарифу на 58% до 24 леїв ($1,26).

Як повідомлялося, закупівельна ціна газу для Молдови за новим контартом з російским "Газпромом" у квітні склала $1193 за тисячу кубічних метрів, перевищивши спотову ціну газу на майданчику TTF у Нідерландах.

"Молдовагаз" і "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з 1 листопада 2021 року. Згідно з договором, з квітня змінилася формула розрахунку ціни. Договір передбачає, що у першому та четвертому кварталах кожного року 70% ціни формується залежно від вартості товарів нафтового кошика, 30% – від ринкових цін на газ. У другому та третьому кварталах використовується зворотна формула, вартість газу розраховується таким чином: 70% середньомісячної ціни на газ за попередній місяць (TTF front month) та 30% від ціни нафтового кошика.