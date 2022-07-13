Литва збудує паркан на кордоні з Білоруссю до кінця року

Литва у 2022 році планує завершити будівництво фізичного бар’єру разом із системою спостереження на всьому кордоні з Білоруссю.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, передає Європейська правда.

Абрамавічюс зазначив, що завдяки рішучим крокам Литви минулого року у відповідь на штучно спричинену міграційну кризу вдалося зупинити наплив мігрантів і перенаправити їх назад до Білорусі.

Однак він визнав, що ситуація ускладнюється очевидним протиріччям між правом країн-членів Європейського Союзу захищати свої кордони та певними законами ЄС щодо наявності в мігрантів права звертатися з проханням про притулок де завгодно.

"Ми як держава-учасник пропонуємо Комісії, Раді (ЄС) внести зміни до законодавства, особливо щодо Шенгенського кодексу про кордони, щоби врахувати фізичний бар’єр як засіб забезпечення захисту кордону та розглянути деякі спеціальні заходи, щоби запобігти інструменталізації мігрантів", – сказав Абрамавічюс.

За його словами, Литва зупинила наплив мігрантів і контролює ситуацію, але геополітична ситуація в регіоні після минулорічної міграційної кризи погіршилася, оскільки гібридна агресія перетворилася на війну в Україні, у якій Білорусь є союзником президента Росії Путіна.

Раніше повідомлялося, що Польща заявила про завершення будівництва огорожі на кордоні з Білоруссю.