Потреба України у фінансовій допомозі зросла до $9 мільярдів на місяць, – радник Зеленського

У найближчі місяці Україна потребуватиме $9 мільярдів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

Про радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив у коментарі для Financial Times, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, ці кошти мають покрити витрати на екстрене житло та ремонт будинків для мільйонів людей, а також профінансувати базовий мінімальний дохід для українців, які втратили роботу.

"Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо", – зазначив Устенко.

Як повідомлялося, наприкінці травня Мінфін оцінював потребу у фінансуванні з боку міжнародних партнерів у $5 мільярдів на місяць. З цією оцінкою погоджувався МВФ.

Однак дефіцит держбюджету щомісяця збільшується. За даними Мінфіну, у червні 2022 року фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.