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Новини
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Потреба України у фінансовій допомозі зросла до $9 мільярдів на місяць, – радник Зеленського

олег,устенко

У найближчі місяці Україна потребуватиме $9 мільярдів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

Про радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив у коментарі для Financial Times, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, ці кошти мають покрити витрати на екстрене житло та ремонт будинків для мільйонів людей, а також профінансувати базовий мінімальний дохід для українців, які втратили роботу.

"Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо", – зазначив Устенко.

Як повідомлялося, наприкінці травня Мінфін оцінював потребу у фінансуванні з боку міжнародних партнерів у $5 мільярдів на місяць. З цією оцінкою погоджувався МВФ.

Однак дефіцит держбюджету щомісяця збільшується. За даними Мінфіну, у червні 2022 року фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.

Автор: 

держбюджет (1569) дефіцит (450) Офіс Президента (181) Устенко Олег (12)


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Топ коментарі
+11
Апетити зеленої шобли зростають у геометричному прогресі.
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13.07.2022 20:41
+11
Менше крадіть, сволоцюги зелені!
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13.07.2022 22:38
+11
І одночасно новина що суд "пробачив " бєні чотири з гаком мільярди боргів (( Таки недарма вони на собі написи ***** носили , суки табірні ((
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14.07.2022 00:39
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Апетити зеленої шобли зростають у геометричному прогресі.
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13.07.2022 20:41 Відповісти
Менше крадіть, сволоцюги зелені!
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13.07.2022 22:38 Відповісти
куда перенаправляет финансовую помощь Украине фсбшна агентура ?
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13.07.2022 22:54 Відповісти
А вы прекратите опять выделять миллиарды на закупку битума и потребность в "помощи" сразу снизится вдвое!
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13.07.2022 23:07 Відповісти
ЗеБеніним придуркам імені 73% присвячується:
Читаю коментарі та насолоджуюсь витонченістю в підборі слів у напрямку світоча вЗесвіту...
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13.07.2022 23:58 Відповісти
Зелені підераси схоже навіть не збираються оптимізувати держапарат і зменшувати кількість держслужбовців і їх зарплати, бо таке "піклування"під час війни свідчить, що на майбутніх виборах зелена шобла робить ставку на бюджетників.
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14.07.2022 00:18 Відповісти
А навіщо зменшувати якщо можна підняти ? В курсі що нині у кожного поліцейського у тилових областях до зарплати доплата щомісячна у тридцять тисяч гривень , а областях де ведуться бойові дії - сто тисяч ? Це видно для того зробили щоб вони активніше хабарі вимагали ((
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14.07.2022 00:42 Відповісти
P.S. Не думаю що держслужбовці що автоматично тепер стали працівниками ВЦА , таких самих доплат не отримують , просто вроджена "скромність" не дозволяє їм про це говорити , бо вони ж так тяжко працюють на перемогу , що навіть гуманітарку ****@ть , про склади на Львівщині та Волині тільки ледачий не писав (( А про митників з прикордонниками на заході України взагалі помовчу - Десять тисяч зелених за організацію незаконного переходу кордону самі за себе кажуть ((
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14.07.2022 00:48 Відповісти
І одночасно новина що суд "пробачив " бєні чотири з гаком мільярди боргів (( Таки недарма вони на собі написи ***** носили , суки табірні ((
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14.07.2022 00:39 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
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14.07.2022 01:24 Відповісти
Може пора бородату бабушку пристрелити
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14.07.2022 05:55 Відповісти
я не понимаю, как рядом уживаются две новости "дефицит бюджета растет и без помощи нам пызда" и "бене простили ХХХ лярдов".....
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14.07.2022 08:11 Відповісти
Пане Устенко, якщо 141 млрд грн поділити на на курс НБУ 29 грн, то отримаємо 4,86 млрд долярів! То куди ви хочете ще 4 млрд долярів? На велике будівництво?
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14.07.2022 09:06 Відповісти
А Бені Коло Мойші суди всі борги списали це як??
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14.07.2022 10:37 Відповісти
О,під вашу допомогу бєня вже виграв "мільярдні" суди з "країною " Україна.....так що зразу хай перераховують на рахунок каламоя.....що б не загубились....
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14.07.2022 10:57 Відповісти
Тоді вистачить не тільки Зеленському з Устенком, але й його синулі -депутату ВР від Слуг...
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14.07.2022 13:19 Відповісти

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