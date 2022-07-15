Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету, підтримка України становить $1 мільярд

Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 фінансовий рік, яким передбачено фінансування на $839 млрд.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

За її словами, відповідно до законопроєкту, в межах Ініціативи стосовно забезпечення безпеки України (USAI) буде виділено $1 млрд, що на $700 млн більше ніж у поточному році.

Для набуття чинності закон має ще ухвалити Сенат та підписати президент США. Очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом.

Маркарова додала, що законопроєкт також передбачає боротьбу з залежністю від російської енергетики та ставить перед Міноборони завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі.

Документ також вимагає від Генерального інспектора здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також вимагає звітувати перед Конгресом кожні шість місяців.

Крім того, передбачаються щоквартальні брифінги щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами.

Законопроєкт вимагає звітування про російські звірства в Україні, операції, пов’язані з російськими "фільтраційними таборами", і загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки.

Також документ вимагає звітування про зусилля РФ у розширенні своєї присутності та шкідливого впливу в Латинській Америці та Карибському басейні, а також передбачає звітування про розгортання Групи Вагнера в Африці та пов’язану з цим дестабілізацію "крихких" держав, напади на цивільне населення та інші злочини, а також зв’язки з російською державою.