Від розмитнення автівок до бюджету надійшло 660 мільйонів за два тижні після скасування пільг

За два тижні після скасування пільг на розмитнення авто в Україну було завезено 5020 автівок.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"За два тижні з моменту закінчення пільги на розмитнення (1-14 липня) в Україну завезли 5020 автівок. Із них: нових авто – 1371, вживаних авто – 3649", – зазначив він.

За словами нардепа, за цей час до бюджету України надійшло майже 663 млн грн. Водночас він не уточнив, яка частина з цієї суми була сплачена при розмитненні нових авто, на імпорт яких скасовані з 1 липня пільги не поширювалися.

Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн. 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.