Ціни на автогаз у мережах АЗС впали за тиждень на понад 3 гривні за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 8 по 15 липня, у мережах АЗС знизилася на 3,61 грн – до 33,52 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО й WOG автогаз здешевшав на 2,99 і 3 грн – до 33 і 33,98 грн/л відповідно. На 3,75 грн знизилась ціна на продукт у мережі SOCAR – до 34,23 грн/л.

На 3-4,74 грн здешевшав ресурс у консолідованій мережі "Привату". Зокрема на станціях "Укрнафти" газ здешевшав до 33,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших – до 33,18 грн/л.

У мережі UPG автогаз здешевшав на 3,6 грн – до 32,80 грн/л, на станціях KLO – на 2,12 грн, до 33,87 грн/л.

На 2-4,6 грн знизили ціни AMIC, Rodnik, "Авантаж 7", BVS, "Катрал", "Автотранс", "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo та інших.

Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено профіцитом постачання автогазу в Україну та зменшенням гуртових цін на нього.