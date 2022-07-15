"Газпром" знизив видобуток газу з початку року на 10%, експорт – на третину

У період з 1 січня по 15 липня 2022 року російський "Газпром" видобув 249,7 млрд кубометрів газу, що на 29,1 млрд кубометрів або на 10,4% менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також зазначається що експорт газу до країн далекого зарубіжжя знизився на 33,1% – до 71,9 млрд кубометрів. Попит на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 1,9%.



Крім того, "Газпром" повідомив про зростання експорту до Китаю газопроводом "Сила Сибіру", проте цифр не навела.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові 10-денні роботи. Через це постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

До того міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

Раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.