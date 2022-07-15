Найбільший світовий експортер нафти збільшив закупівлі дешевого мазуту з Росії, – Reuters

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, у другому кварталі більш ніж удвічі збільшила імпорт російського мазуту для своїх електростанцій на тлі літнього піку споживання електроенергії, щоб вивільнити власну нафту для експорту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані системи відстеження суден Refinitiv Eikon та нафтотрейдерів.

Дані Refinitiv Eikon свідчать, що Саудівська Аравія імпортувала 647 тисяч тонн (48 тис. барелів на добу) мазуту з Росії у квітні-червні цього року, порівняно з 320 тис. тонн за аналогічний період минулого року. За весь 2021 рік Саудівська Аравія імпортувала 1,05 млн тонн російського мазуту.

Саудівська Аравія протягом кількох років імпортує російський мазут, щоб зменшити потребу в переробці власної нафти для виробництва електроенергії, яка королівство може продати на міжнародних ринках за вищими цінами. Країна поступово заміщує виробництво електроенергії з використанням мазуту на спалювання газу, однак досі потребує для цього близько 600 тис. барелів мазуту на добу в літні місяці та 300 тис. барелів на добу в зимові місяці, свідчать дані Ініціативи даних об’єднаних організацій (JODI).

За даними трейдерів, Саудівська Аравія збільшила імпорт російського мазуту через близькосхідний нафтовий центр Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Фуджейра вже отримала 1,17 мільйона тонн російського мазуту цього року, згідно з даними відстеження суден, у порівнянні з 0,9 мільйона тонн за той же період минулого року.

Читайте також: США готові зняти обмеження на експорт російської нафти за умови обмеження ціни

Додатково 0,9 мільйона тонн можуть бути доставлені до Фуджейри в липні, довівши загальний обсяг до 2,1 мільйона тонн цього року, що більше, ніж за увесь 2021 рік (1,64 мільйона тонн).

Значна частина мазуту в Фуджейрі продається там же як паливо для кораблів, але частина його відправляється в сусідні країни, в тому числі у Саудівську Аравію.

Reuters зауважує, що після запровадження міжнародних санкцій після вторгнення в Україну Росія продавала паливо за зниженими цінами. Однак збільшення експорту російського мазуту до Саудівської Аравії свідчить про виклик, з яким стикається президент США Джо Байден у намаганні ізолювати Росію та скоротити її доходи від експорту енергії.

Адже тоді, коли багато країн заборонили або не заохочували закупівлю нафти з Росії, Китай, Індія та деякі африканські та близькосхідні країни збільшили імпорт.