США дозволили операції з колишньою дочірньою компанією "Газпрому" в Німеччині до кінця року

Міністерство фінансів США дозволило проведення операцій з колишньою дочірньою компанією російського "Газпрому" у Німеччини, що перейшла під управління німецької влади.

Як повідомили у Мінфіні США, дозвіл на операції надано до 16 грудня 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

У цей період дозволяються всі транзакції, що стосуються SEFE Securing Energy for Europe GmbH (раніше – Gazprom Germania GmbH).

Мінфін США нагадав, що 31 березня 2022 року група "Газпром" припинила участь у Gazprom Germania GmbH, наразі німецька компанія знаходиться під тимчасовим управлінням Федерального мережевого агентства Німеччини.

При цьому Мінфін зазначає, що існують винятки із цього правила: заборонено транзакції, які порушують санкції США проти РФ, зокрема операції, в яких беруть участь фігуранти санкційних списків.

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Як повідомлялося, у травні Міністерство фінансів США опублікувало ліцензію, яка передбачала дозвіл на транзакції з Gazprom Germania GmbH до 30 вересня 2022 року.

Наприкінці березня "Газпром" повідомив, що перестав контролювати Gazprom Germania та всі її активи. Йдеться про дистриб'ютора WINGAS/WIEE, оператора зберігання astora, трейдера Gazprom Marketing & Trading і роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобальному СПГ-трейдері Gazprom Global LNG.

Власник Gazprom Germania GmbH ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" перейшов зі 100% власності ТОВ "Газпром експорт" у володіння АТ "Палмері" (0,1%) та ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" (99,9%). Оскільки угода не отримала схвалення міністерства економіки ФРН, влада Німеччини заперечує її легітимність. У зв'язку із цим компанія Gazprom Germania до 30 вересня передана під управління Федерального мережевого агентства.

Тепер, за заявою Мінекономіки Німеччини, акціонери не зможуть голосувати акціями Gazprom Germania – право голосу за ними переходить до BNetzA. Управитель буде вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню Федеральним мережевим агентством.