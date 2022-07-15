БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
416 0

Переселенці без паспорта можуть стати на облік та отримати допомогу із сьогоднішнього дня

зарплата

З 15 липня внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта – на підставі довідки від Державної міграційної служби (ДМС) чи через застосунок "Дія".

Відповідна урядова постанова набула чинності з сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Це значно спростить життя людям, які перемістилися із зон бойових дій і втратили документи. Відтепер, щоб зареєструватись на новому місці, бути захищеним та отримувати передбачені законом виплати, ВПО можуть надати довідку ДМС чи використати електронну версію паспорта – "єДокумент", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах, підрозділах чи підприємствах Держміграційної служби.

Автор: 

паспорт (234) допомога (1533) переселенці (460) Міністерство реінтеграції (127)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 