Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами скоротився за 5 місяців до $880 мільйонів, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні 2022 року скоротилося на 9,3% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $878,4 млн з $968,1 млн.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів з України за звітний період порівняно із січнем-травнем 2021 року скоротився на 20,4% – до $19,59 млрд, імпорт – на 19,9%, до $20,47 млрд.

Держстат уточнює, що у травні цього року порівняно із квітнем 2022 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 4,3% – до $2,87 млрд, імпорту – на 39%, до $3,89 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у травні 2022 року було негативним і становило $1,03 млрд, тоді як у квітні 2022 року року воно також було негативним і становило $58,5 млн.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-травні 2022 року становив 0,96 (у січні-травні 2021 року – також 0,96).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 220 країн світу.