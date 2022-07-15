Голова Мінсоцполітики подала у відставку, її замінить чиновниця з Офісу президента (оновлено)
До Верховної Ради України надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Згодом народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що Лазебна подала у відставку.
"Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку. Якраз зараз спілкуємося на фракції з майбутнім міністром Оксаною Жолнович", – написав Железняк у Telegram.
Оксана Жолнович займає посаду керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. До цього у 2015-2019 роках вона працювала директором ТОВ "Євроконтракт Львів", була помічником ректора Львівського державного університету фізичної культури, керівником Асоціації жінок лідерок України, а також головою правління ОСББ "Левандівський Дворик".
Як повідомлялося, Марина Лазебна очолювала Мінсоціполітики з березня 2020 року, була призначена на посаду разом з урядом Дениса Шмигаля.
У 2013 року Лазебна очолювала Державну службу зайнятості однак після Революції гідності була звільнена наступного року разом з ліквідацією цієї служби. У 2014-2019 роках була зареєстрована фізособою-підприємцем, займалася "консультуванням з питань комерційної діяльності й керування".
Наприкінці серпня 2019 року Кабмін призначив Лазебну головою Державної соціальної служби, але вже на початку жовтня її було звільнено.
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всі хто звільняються по в.б. замінюються кимось з ОП
а в ОП хто????
половина колоборантів, зрадників..
що ми отримаємо???
чергову зраду...
Що скаже на це президент???
промовче, як раніше.
ХТО КЕРУЄ УКРАЇНОЮ?????
а х...й його знає
Одне слово - "Зє- підарасня"
Якщо клоуна можна обрати президентом, то чому б клоуну не призначити міністром фізкультурницю?
Однак, «А какая разніца?»
А потім зелені поставили шмигаля (регіонала певно) і він привів з собою довірених людей. Тепер міняють на інших. Чи не значить це, що і під шмигалем крісло хитається? І ахметка здувається потихеньку?
Ермак воспрянул ото сна
И, гибель зря, стремится в волны,
Душа отвагою полна,
Но далеко от брега челны!
Иртыш волнуется сильней -
Ермак все силы напрягает
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает…
Плывет… уж близко челнока -
Но сила року уступила,
И, закипев страшней, река
Героя с шумом поглотила.
Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжелый панцирь - дар царя
Стал гибели его виною.
Та порівняно з зеленою кузницею кадрів навіть "проффесор" вже здається не таким і тупим...