Голова Мінсоцполітики подала у відставку, її замінить чиновниця з Офісу президента (оновлено)

До Верховної Ради України надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Згодом народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що Лазебна подала у відставку.

"Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку. Якраз зараз спілкуємося на фракції з майбутнім міністром Оксаною Жолнович", – написав Железняк у Telegram.

Оксана Жолнович займає посаду керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. До цього у 2015-2019 роках вона працювала директором ТОВ "Євроконтракт Львів", була помічником ректора Львівського державного університету фізичної культури, керівником Асоціації жінок лідерок України, а також головою правління ОСББ "Левандівський Дворик".

Як повідомлялося, Марина Лазебна очолювала Мінсоціполітики з березня 2020 року, була призначена на посаду разом з урядом Дениса Шмигаля.

У 2013 року Лазебна очолювала Державну службу зайнятості однак після Революції гідності була звільнена наступного року разом з ліквідацією цієї служби. У 2014-2019 роках була зареєстрована фізособою-підприємцем, займалася "консультуванням з питань комерційної діяльності й керування".

Наприкінці серпня 2019 року Кабмін призначив Лазебну головою Державної соціальної служби, але вже на початку жовтня її було звільнено.