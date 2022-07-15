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Новини
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Голова Мінсоцполітики подала у відставку, її замінить чиновниця з Офісу президента (оновлено)

лазебная

До Верховної Ради України надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Згодом народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що Лазебна подала у відставку.

"Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку. Якраз зараз спілкуємося на фракції з майбутнім міністром Оксаною Жолнович", – написав Железняк у Telegram.

Оксана Жолнович займає посаду керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. До цього у 2015-2019 роках вона працювала директором ТОВ "Євроконтракт Львів", була помічником ректора Львівського державного університету фізичної культури, керівником Асоціації жінок лідерок України, а також головою правління ОСББ "Левандівський Дворик".

Як повідомлялося, Марина Лазебна очолювала Мінсоціполітики з березня 2020 року, була призначена на посаду разом з урядом Дениса Шмигаля.

У 2013 року Лазебна очолювала Державну службу зайнятості однак після Революції гідності була звільнена наступного року разом з ліквідацією цієї служби. У 2014-2019 роках була зареєстрована фізособою-підприємцем, займалася "консультуванням з питань комерційної діяльності й керування".

Наприкінці серпня 2019 року Кабмін призначив Лазебну головою Державної соціальної служби, але вже на початку жовтня її було звільнено.

Автор: 

відставка (203) Міністерство соціальної політики (663) Лазебна Марина (31)


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Топ коментарі
+14
Шапіто ставить своїх людей, в надії урвати з потоку, який буде йти на компенсації і відновлення.
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15.07.2022 18:06
+13
офіс президента прямо кладєзь кадрів
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15.07.2022 19:56
+12
Ще одна одаренная сикса.... Вона так багато зробила на цьому поприщі... як же без неї?!!!!
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15.07.2022 18:04
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Ще одна одаренная сикса.... Вона так багато зробила на цьому поприщі... як же без неї?!!!!
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15.07.2022 18:04 Відповісти
Шапіто ставить своїх людей, в надії урвати з потоку, який буде йти на компенсації і відновлення.
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15.07.2022 18:06 Відповісти
У этой зелени, одно и тоже на уме, снять одного, поставить другого, снять другого, поставить третьего, и т. д.
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15.07.2022 18:30 Відповісти
а також головою правління ОСББ "Левандівський Дворик" ого)який досвід)була аж цілим управдомом)мабудь то один із головних критеріїв для призначення на посаду)
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15.07.2022 18:48 Відповісти
офіс президента прямо кладєзь кадрів
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15.07.2022 19:56 Відповісти
Іванку,а давайте Реву повернем.І мордою лиця вийшов,і пенсію своїй мамі гарну зробив-піклується про пенсіонерів,правда не про всіх,але це таке...Кого назначити???
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15.07.2022 21:21 Відповісти
братан, 73 нормас контингент, главного знаем, все такие
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15.07.2022 22:34 Відповісти
а це не вперше.
всі хто звільняються по в.б. замінюються кимось з ОП
а в ОП хто????
половина колоборантів, зрадників..
що ми отримаємо???
чергову зраду...
Що скаже на це президент???
промовче, як раніше.
ХТО КЕРУЄ УКРАЇНОЮ?????
а х...й його знає
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17.07.2022 20:40 Відповісти
!!!
Одне слово - "Зє- підарасня"
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16.07.2022 01:00 Відповісти
Вони там усі швондери. Без винятків.
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16.07.2022 08:11 Відповісти
Люструвати за допомогою буцегарні. З вилученням майна.
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16.07.2022 08:13 Відповісти
На заміну 95-го кварталу тепер кузнею кадрів став ОПУ. Мабудь саме там найбільш обдаровані створіння для розпилу держбюджету та західної допомоги.
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16.07.2022 10:52 Відповісти
....а також головою правління ОСББ "Левандівський Дворик" блискуча карєра. Мабудь якийся відомий діяч щоб не платити за утримання дому робить з неї мінестерку . жижа зелена
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16.07.2022 17:14 Відповісти
була помічником ректора Львівського державного університету фізичної культури

Якщо клоуна можна обрати президентом, то чому б клоуну не призначити міністром фізкультурницю?
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16.07.2022 17:34 Відповісти
Чергове ніщо, притягнуте нізвідки і яке буде так само в нікуди викинуте.
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16.07.2022 20:00 Відповісти
Голова йде у відставку, а на її місце поставлять сраку?
Однак, «А какая разніца?»
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16.07.2022 20:24 Відповісти
ви оце іржете з цієї особи, а вона була аж головою служби зайнятості. Хоч і недовго. А туди кого попало не ставляють. Там бюджетні асигнування достатньо великі і правителі ставляють лише довірених осіб. Регіонали і поставили.
А потім зелені поставили шмигаля (регіонала певно) і він привів з собою довірених людей. Тепер міняють на інших. Чи не значить це, що і під шмигалем крісло хитається? І ахметка здувається потихеньку?
Ермак воспрянул ото сна
И, гибель зря, стремится в волны,
Душа отвагою полна,
Но далеко от брега челны!
Иртыш волнуется сильней -
Ермак все силы напрягает
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает…

Плывет… уж близко челнока -
Но сила року уступила,
И, закипев страшней, река
Героя с шумом поглотила.

Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжелый панцирь - дар царя
Стал гибели его виною.
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16.07.2022 20:27 Відповісти
що за "рокіровка"?..
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16.07.2022 21:00 Відповісти
Посміхнуло про "була головою правління ОСББ "Левандівський Дворик". )
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16.07.2022 22:11 Відповісти
Наверное, место освободили Маньке Безголовой, или как там ее, кажется Безуглой. Она всю стою тельняшку на груди порвала, стояла за бубочку горой. Даже на фронт поехала, генералами пыталась рулить, пока те ее не послали.
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17.07.2022 10:49 Відповісти
От перестановки кадров в зеленом борделе,изменений не ожидается,перестановка кроватей уже была.
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17.07.2022 11:49 Відповісти
Боже, які проффесіонали!
Та порівняно з зеленою кузницею кадрів навіть "проффесор" вже здається не таким і тупим...
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17.07.2022 12:39 Відповісти
Нажравшись, вони лише змінюють одне одного біля корита.
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17.07.2022 14:06 Відповісти
ЦИРКОВА УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ
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17.07.2022 15:34 Відповісти
І що зміниться? Дорога грошей виділениз на соціалку до кишень пильщиків стане коротшою?
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18.07.2022 02:15 Відповісти
Ермак міняє всю владу на своїх людей, туди ж і прокуратура з СБУ!!! Хто там ще чекає що не буде друзів, кумів, сусідів при владі?
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18.07.2022 08:53 Відповісти

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