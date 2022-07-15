Прикордонники призупинять виїзд легкових авто через один з найпопулярніших пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 18 липня буде призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України через один з найпопулярніших прикордонних пунктів пропуску у напрямку Польщі – "Краковець".

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, пропуск легкових автомобілів на в’їзд через "Краківець" здійснюватиметься без змін.

"З 08:00 18 липня 2022 року у пункті пропуску "Краківець" розпочнуться роботи щодо дооблаштування пункту пропуску в рамках проєкту "Відкриті кордони". У зв’язку з цим буде тимчасово зупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України", – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнили, що виконання робіт займе орієнтовно до 10 днів, про відновленню руху легковиків на виїзному напрямку буде повідомлено додатково.

"Просимо громадян врахувати дану інформацію при перетині кордону та обирати інші пункти пропуску для виїзду до Польщі", – зазначається у повідомленні.