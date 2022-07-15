Світовий банк та ЄБРР виділять Україні $500 мільйонів на підготовку до опалювального сезону, – Шмигаль
Цього місяця Україна домовилася зі Світовим банком та ЄБРР про отримання більш ніж $500 млн для підготовки до опалювального сезону.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами Шмигаля, наразі роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери виконані на третину.
Крім того, Шмигаль наголосив, що всі тарифи цієї зими, як і було обіцяно, залишаться без змін. Уряд, за його словами, так само продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів.
Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю пересувних котелень та генераторів.
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