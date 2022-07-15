Україна приєдналась до європейської програми EU4Health з бюджетом понад 5 мільярдів євро

Європейський Союз надає доступ Україні до фінансування в рамках програми EU4Health.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я за результатами зустрічі міністра Віктора Ляшка з єврокомісаром з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів ЄС Стеллою Кіріакідес.

Під час зустрічі відбулося підписання угоди про приєднання України до програми EU4Health.

Загальний бюджет програми на 2021-2027 роки становить 5,3 млрд євро. Отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес на рівних умовах, як і їхні колеги з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії.

"Європейська інтеграція України покращуватиме якість життя наших громадян через доступ до відповідних фондів і фінансів ЄС. Ми вдячні Європейському Союзу за постійну підтримку України, зокрема медичної сфери. Підписання угоди відкриває нам доступ до фінансування ЄС у сфері охорони здоров’я. Це дозволить українській системі охорони здоров’я швидко реагувати на нагальні потреби та сприятиме відновленню та модернізації зруйнованої медичної інфраструктури, в тому числі і довготривалої", – зазначив Ляшко.

Метою європейської програми EU4Health є:

покращення та зміцнення здоров’я населення європейських країн;

сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань;

захист людей від серйозних транскордонних загроз;

сприяння розширенню асортименту та збільшенню кількості лікарських засобів і медичних виробів, а також їх доступності, у тому числі й цінової;

зміцнення систем охорони здоров’я шляхом покращення їхньої відновлюваності та ефективності використання ресурсів.

У МОЗ нагадали, що на 2022 рік Україна звільнена від вступного внеску, і українські організації, за умови успішної ратифікації програми в парламенті, зможуть взяти участь в проєктах програми EU4Health.