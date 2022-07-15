Оскарженню не підлягає: Суд залишив у силі заочний арешт для колишнього голови "Приватбанку" Дубілета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління ПАТ "КБ "Приватбанк" Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС, рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисників підозрюваного на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22 грудня 2021 року про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами судового розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги без задоволення, а ухвалу слідчого судді – без змін", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрав колишньому голові "Приватбанку" Олександру Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В НАБУ тоді зазначали, що рішення про арешт Дубілета було винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад пів року ця особа перебуває у міжнародному розшуку.

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Нагадаємо, у березні детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій у другій справі про розтрату 8,2 млрд грн коштів банку напередодні націоналізації.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ "Приватбанк" тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати $314,9 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам за підробленими документами.

У той час Дубілет жив в Австрії і відразу ж після отримання підозри переоформив свою частку в компанії, що запустила проект monobank. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

У лютому Дубілету разом із колишнім його першим заступником на посаді голови "Приватбанку" Володимиром Яценком та екс-першим заступником голови правління пов'язаної з банком компанії "Інгосстрах" Олені Бичихіній повідомили про підозру у справі про розтрату 136 млн грн "Приватбанку" перед націоналізацією. При цьому Яценка було затримано завдяки тому, що НАБУ змогло посадити літак, в якому він намагався втекти з країни. Але в результаті затриманий вийшов на волю під заставу 52 млн грн.