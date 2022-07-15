Витрати на імпорт азербайджанської нафти зросли за пів року в 1,7 раза, – Митна служба

Україна в січні-червні 2022 року збільшила імпорт нафти та нафтової сировини (за кодом ТНЗЕД 2709) на 2,2% (на 11,12 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 516,81 тонн.

Про це йдеться в даних Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Державної митної служби, за шість місяців імпортовано сировини на $346,38 млн, що у 1,7 раза більше, ніж у січні-червні 2021 року ($207,81 млн), у том числі з Азербайджану – на $346,2 млн, Лівії – на $0,18 млн.

Україна в січні-червні 2022 року не здійснювала експорту нафти, тоді як за аналогічний період 2021 року з країни було експортовано 89,96 тис. тонн нафти до Румунії на $27,13 млн.