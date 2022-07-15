Суди визнали вимоги кредиторів до збанкрутілої компанії Бахматюка на 30 мільярдів
Апеляційний суд підтвердив ухвалу Господарського суду Києва від 12 жовтня 2020 року, якою у рамках справи про банкрутство ПрАТ "Райз-Максимко" були визнані вимоги низки кредиторів на загальну суму близько 30 млрд грн.
Відповідне рішення Північний апеляційний госпсуд ухвалив 16 червня, повідомляє Finbalance.
Зокрема, суд підтвердив вимоги:
- компанії "Дойче Трасті Кампані Лімітед" – на 18,75 млрд грн (4 черга);
- "Укрексімбанку" – на 3,1 млрд грн (забезпечені заставою);
- "Ощадбанку" – на 1,75 млрд грн (з яких 1,5 млрд грн – забезпечені заставою);
- "СП Кепітал Менеджмент, ЛЛС" (США) – 2,06 млрд грн (4 черга);
- Експортно-імпортного банку США – 1,67 млрд грн (4 черга);
- "Альфа-Банку" – 156,7 млн грн (4 черга);
- Avonex Limited – 299 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Фінансова компанія "Фінгарант" – 334 млн грн (з них 318,5 млн грн - 4 черга);
- ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум фінанси" – 276,1 млн грн (4 черга);
- ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нива" – 611,3 млн грн (4 черга).
До лютого 2020 року бенефіціаром ПрАТ "Райз-Максимко" був власник холдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк.
Водночас у держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Райз-Максимко" і ПрАТ "Компанія "Райз" з лютого 2020 року вказаний громадянин США Ніколас Піацца.
Тоді ж, 3 лютого 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження в справі про визнання банкрутом ПрАТ "Райз-Максимко" (за ініціативою ТОВ "Юридична фірма "Бонус", обсяг визнаних вимог якого – 2,7 млн грн).
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