Суди визнали вимоги кредиторів до збанкрутілої компанії Бахматюка на 30 мільярдів

Апеляційний суд підтвердив ухвалу Господарського суду Києва від 12 жовтня 2020 року, якою у рамках справи про банкрутство ПрАТ "Райз-Максимко" були визнані вимоги низки кредиторів на загальну суму близько 30 млрд грн.

Відповідне рішення Північний апеляційний госпсуд ухвалив 16 червня, повідомляє Finbalance.

Зокрема, суд підтвердив вимоги:

компанії "Дойче Трасті Кампані Лімітед" – на 18,75 млрд грн (4 черга);

"Укрексімбанку" – на 3,1 млрд грн (забезпечені заставою);

"Ощадбанку" – на 1,75 млрд грн (з яких 1,5 млрд грн – забезпечені заставою);

"СП Кепітал Менеджмент, ЛЛС" (США) – 2,06 млрд грн (4 черга);

Експортно-імпортного банку США – 1,67 млрд грн (4 черга);

"Альфа-Банку" – 156,7 млн грн (4 черга);

Avonex Limited – 299 млн грн (4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінгарант" – 334 млн грн (з них 318,5 млн грн - 4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум фінанси" – 276,1 млн грн (4 черга);

ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нива" – 611,3 млн грн (4 черга).

До лютого 2020 року бенефіціаром ПрАТ "Райз-Максимко" був власник холдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

Водночас у держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Райз-Максимко" і ПрАТ "Компанія "Райз" з лютого 2020 року вказаний громадянин США Ніколас Піацца.

Тоді ж, 3 лютого 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження в справі про визнання банкрутом ПрАТ "Райз-Максимко" (за ініціативою ТОВ "Юридична фірма "Бонус", обсяг визнаних вимог якого – 2,7 млн грн).