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Уряд підвищив соціальні стипендії для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей

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Уряд затвердив порядок призначення і виплати соціальних стипендій Верховної Ради для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти та підвищив розмір соціальних стипендій для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей із малозабезпечених сімей.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Тля дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти стипендії підвищуються наступним чином:

  • віком до 18 років ‒ стипендії збільшуються до 5 891 грн,
  • віком від 18 до 23 років – стипендії збільшуються до 5 582 грн.

Для дітей із малозабезпечених сімей:

  • із числа студентів закладів фахової передвищої освіти – стипендії збільшуються до 1 335 грн,
  • із числа студентів закладів вищої освіти ‒ стипендії збільшуються до 1 770 грн.

Соціальні стипендії Верховної Ради України можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Автор: 

стипендії (43) студенти (76)


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а остальные дети кушать нехотят, вернее хотят, но не так сильно
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16.07.2022 00:14 Відповісти

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