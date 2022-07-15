Уряд підвищив соціальні стипендії для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей
Уряд затвердив порядок призначення і виплати соціальних стипендій Верховної Ради для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти та підвищив розмір соціальних стипендій для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей із малозабезпечених сімей.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Тля дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти стипендії підвищуються наступним чином:
- віком до 18 років ‒ стипендії збільшуються до 5 891 грн,
- віком від 18 до 23 років – стипендії збільшуються до 5 582 грн.
Для дітей із малозабезпечених сімей:
- із числа студентів закладів фахової передвищої освіти – стипендії збільшуються до 1 335 грн,
- із числа студентів закладів вищої освіти ‒ стипендії збільшуються до 1 770 грн.
Соціальні стипендії Верховної Ради України можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.
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