Кабмін виділив 87 мільйонів на виплату боргів за навчання студентів з окупованих територій

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"Через відсутність надходження коштів від сплати за навчання неможливо забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати науково-педагогічним та іншим працівникам, розраховуватися за надані комунальні послуги тощо. Із метою впорядкування ситуації МОН ініціювало питання компенсації витрат закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства. Так, у 2022 році 86,81 млн грн будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти", – написав Шкарлет.

Він також розповів, що під час зустрічі президента Володимира Зеленського зі студентами обговорювалося питання неможливості оплати за навчання здобувачів освіти, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває (перебували) в тимчасовій окупації чи блокуванні.

За словами Шкарлета, Зеленський поставив завдання врегулювати це питання, надати допомогу від держави, звільнивши понад 13 тис. студентів від сплати заборгованості.