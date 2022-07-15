Україна витратила на імпорт нафтопродуктів з початку року $3,3 мільярда, – Митниця

Україна в січні-червні 2022 року імпортувала 3,22 млн тонн нафтопродуктів (за кодом ТНЗЕД 2710: бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та інше), що на 14,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року (3,78 млн тонн).

Про це йдеться в даних Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, нафтопродукти імпортовано на суму $3,26 млрд, що на 56,3% більше, ніж у січні-червні 2021 року ($2,09 млрд).

Із Білорусі імпортовано паливо на $753,6 млн (частка – 23,11%), РФ – на $569,55 млн (17,47%), Індії – на $283,57 млн (8,7%), інших країн – на $1,65 млрд (50,72%).

Крім того, Україна за шість місяців експортувала 45,564 тис. тонн (-78% до січня-червня 2021 року) нафтопродуктів на загальну суму $46,26 млн (-54,9%). Вартість поставленого на адресу контрагентів із Литви палива становила $16,33 млн, Естонії – $6,02 млн, Угорщини – $3,61 млн, інших країн – $20,3 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році імпортувала 8,79 млн тонн нафтопродуктів, що на 9,6% більше, ніж у 2020 (8,02 млн тонн).