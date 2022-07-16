Євросоюз виділить 433 мільйони євро трьом країнам на підтримку українських біженців та працевлаштування

Бельгія, Італія та Люксембург отримають додатково 433,8 млн євро в рамках REACT-EU (Допомога у відновленні згуртованості та територій Європи – ред.) для підтримки людей, які тікають від російської агресії проти України, а також у сферах працевлаштування та охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.



У Бельгії з метою інтеграції на ринок праці біженців з України та незахищених шукачів роботи 33,4 млн євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані на посилення орієнтації, консультування та підтримки працевлаштування.

У Люксембурзі Фонд допомоги найбільш знедоленим отримає 390 тисяч євро для доставки додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують.

В Італії 136 млн євро буде надано на підтримку програми, спрямованої на зменшення тиску на систему охорони здоров’я країни, сприяння найму нових працівників охорони здоров’я та покриття витрат на додаткові години роботи.

Крім того, 264 млн євро спрямують на закупівлю доз вакцин проти COVID-19.

Загалом у межах REACT-EU на 2021 рік уже було виділено 40 млрд євро на допомогу державам-членам, які оговтуються від пандемії, інвестуючи в цифровий і зелений перехід.