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Новини
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Україна пригрозила американським та європейським банкам позовами через зв'язки з РФ, – FT

россия,флаг,прапор,росія

Українська влада вимагає від керівників найбільших банків США та Європи розірвати зв’язки з групами, які торгують російською нафтою, пригрозивши Міжнародним кримінальним судом.

Як повідомляє Financial Times, відповідні листи від економічного радника президента України Олега Устенка отримали JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole.

У листі Устенко звинуватив банки у "затягуванні" війни, надаючи кредити компаніям, які постачають російську нафту, і пообіцяв, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України.

В інтерв'ю FT Устенко заявив, що Мін'юст України має намір подати позов на банки в Міжнародний кримінальний суд після закінчення війни: спецслужби України збирають інформацію про фінансові установи, які підтримують російське викопне паливо.

"На мій погляд, вони скоюють військові злочини, тому що в такий спосіб допомагають та підтримують режим Путіна", – наголосив він, стверджуючи, що російські доходи від нафти і газу фінансують закупівлю ракет, які використовуються проти українців.

Як зауважує видання, МКС не може розслідувати дії урядів чи корпорацій, але може проводити розслідування щодо осіб з цих організацій.

FT додає, що банки HSBC і Crédit Agricole володіють акціями "Газпрому" та "Роснєфти". Згідно з листами, Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту "Лукойл" і компанії Vitol, яка торгує російською нафтою.

JPMorgan також надає кредити Vitol, а його інвестиційний фонд володіє частками "Газпрому", "Сбєрбанку" та "Роснєфти".

Зазначається, що українська влада особливо розлючена на JPMorgan через публікацію аналітичної записки з застереженням, що спроби запровадити обмеження на російську нафту можуть підняти світові ціни до "космічних $380 за барель", пише FT. У своєму листі Устенко наголосив, що ці дані "нагнітають паніку" і ґрунтуються на "неякісному аналізі".

Він також обурений, що банк називає події в Україні "кризою", а не російським вторгненням.

Зі свого боку в JPMorgan виданню заявили, що відіграють активну роль у впровадженні західних санкцій. Citigroup і Crédit Agricole повторили свої попередні заяви про призупинення та згортання діяльності в Росії. HSBC відмовився від коментарів.

У приватному порядку банкіри зізналися, що не можуть позбутися частини їхніх російських активів через санкції та призупинення торгівлі акціями, пише FT.

Автор: 

банки (6954) нафта (4778) росія (14184) Устенко Олег (12)


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Топ коментарі
+8
Зеленая группировка совсем не палится,претензии к зарубежным банкам,а претензии по списанию долгов Коломойского на миллиарды когда будут? Очень дорого вы обходитесь государству зеленая шелупонь,после освобождения Украины от кацапского нашествия,вторая задача,освободить нашу землю от продажной зеленой саранчи!
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17.07.2022 12:59
+7
Таке враження, що вся ЗЕ!лена масовка ніколи в житті по пиці не отримувала, тому і знахабніли.
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16.07.2022 20:11
+7
"і пообіцяв, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України"

Схоже зебіли вже відчули запах божевільних грошей, при цьому абсолютно забули, що перемога ще треба вибороти.https://biz.censor.net/n3354487
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16.07.2022 20:25
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Таке враження, що вся ЗЕ!лена масовка ніколи в житті по пиці не отримувала, тому і знахабніли.
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16.07.2022 20:11 Відповісти
"і пообіцяв, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України"

Схоже зебіли вже відчули запах божевільних грошей, при цьому абсолютно забули, що перемога ще треба вибороти.https://biz.censor.net/n3354487
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16.07.2022 20:25 Відповісти
Я в недоумении. Как это назвать: наглость, глупость или провокация? А ничё, шо мы воюем и конца войне ещё не видать? И шо мы полностью зависим от Запада и тех же банков, на которые наезжает ЗЕвлада? Так шо это было?
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16.07.2022 21:05 Відповісти
Це називається хуцпа.
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17.07.2022 21:59 Відповісти
А може просто не платити за комунальні послуги в Ялті?
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16.07.2022 21:34 Відповісти
Альфа-Банк?????
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16.07.2022 23:23 Відповісти
Взагалі-то це перше, з чим я і зелена влада погоджуємся.

Багато хто не знає, але принаймні два з названих банків є нацистськими колаборантами зі стажем.
Обидва: Чейз (теперішня назва JPMorgan Chase) і HSBC у роки 2-і світовоі війни фінансували гітлерівську військову машину і взагалі працювали на окупованих територіях у Європі як ніби в себе в Америці.

Це було предметом розслідування у США по війні, але, як завжди, великі гроші перемогли і " я війшов чистим і ні у чому не винуватий", словами Віллі Токарева.

Тому нагадати цим всеїдним акулам про їхнє пронацистське минуле - це дуже і дуже доречно.
Колаборантів треба зупиняти вчасно, не тоді коли вони вже напакостили.
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17.07.2022 03:25 Відповісти
"Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало."
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17.07.2022 11:45 Відповісти
Зеленая группировка совсем не палится,претензии к зарубежным банкам,а претензии по списанию долгов Коломойского на миллиарды когда будут? Очень дорого вы обходитесь государству зеленая шелупонь,после освобождения Украины от кацапского нашествия,вторая задача,освободить нашу землю от продажной зеленой саранчи!
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17.07.2022 12:59 Відповісти
А шо, Альфабанк ( и вообще Альфа групп) украинские власти уже закрыли . Нет ? А претензии к нашим спонсорам и кормильцам не стыдно выставлять ? Ах не стыдно , бо то другое. То уже договорились, работаем через подставных лиц.
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17.07.2022 16:43 Відповісти

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