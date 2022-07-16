Україна пригрозила американським та європейським банкам позовами через зв'язки з РФ, – FT

Українська влада вимагає від керівників найбільших банків США та Європи розірвати зв’язки з групами, які торгують російською нафтою, пригрозивши Міжнародним кримінальним судом.

Як повідомляє Financial Times, відповідні листи від економічного радника президента України Олега Устенка отримали JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole.



У листі Устенко звинуватив банки у "затягуванні" війни, надаючи кредити компаніям, які постачають російську нафту, і пообіцяв, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України.



В інтерв'ю FT Устенко заявив, що Мін'юст України має намір подати позов на банки в Міжнародний кримінальний суд після закінчення війни: спецслужби України збирають інформацію про фінансові установи, які підтримують російське викопне паливо.



"На мій погляд, вони скоюють військові злочини, тому що в такий спосіб допомагають та підтримують режим Путіна", – наголосив він, стверджуючи, що російські доходи від нафти і газу фінансують закупівлю ракет, які використовуються проти українців.



Як зауважує видання, МКС не може розслідувати дії урядів чи корпорацій, але може проводити розслідування щодо осіб з цих організацій.



FT додає, що банки HSBC і Crédit Agricole володіють акціями "Газпрому" та "Роснєфти". Згідно з листами, Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту "Лукойл" і компанії Vitol, яка торгує російською нафтою.



JPMorgan також надає кредити Vitol, а його інвестиційний фонд володіє частками "Газпрому", "Сбєрбанку" та "Роснєфти".



Зазначається, що українська влада особливо розлючена на JPMorgan через публікацію аналітичної записки з застереженням, що спроби запровадити обмеження на російську нафту можуть підняти світові ціни до "космічних $380 за барель", пише FT. У своєму листі Устенко наголосив, що ці дані "нагнітають паніку" і ґрунтуються на "неякісному аналізі".



Він також обурений, що банк називає події в Україні "кризою", а не російським вторгненням.



Зі свого боку в JPMorgan виданню заявили, що відіграють активну роль у впровадженні західних санкцій. Citigroup і Crédit Agricole повторили свої попередні заяви про призупинення та згортання діяльності в Росії. HSBC відмовився від коментарів.



У приватному порядку банкіри зізналися, що не можуть позбутися частини їхніх російських активів через санкції та призупинення торгівлі акціями, пише FT.