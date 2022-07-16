Україна пригрозила американським та європейським банкам позовами через зв'язки з РФ, – FT
Українська влада вимагає від керівників найбільших банків США та Європи розірвати зв’язки з групами, які торгують російською нафтою, пригрозивши Міжнародним кримінальним судом.
Як повідомляє Financial Times, відповідні листи від економічного радника президента України Олега Устенка отримали JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole.
У листі Устенко звинуватив банки у "затягуванні" війни, надаючи кредити компаніям, які постачають російську нафту, і пообіцяв, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України.
В інтерв'ю FT Устенко заявив, що Мін'юст України має намір подати позов на банки в Міжнародний кримінальний суд після закінчення війни: спецслужби України збирають інформацію про фінансові установи, які підтримують російське викопне паливо.
"На мій погляд, вони скоюють військові злочини, тому що в такий спосіб допомагають та підтримують режим Путіна", – наголосив він, стверджуючи, що російські доходи від нафти і газу фінансують закупівлю ракет, які використовуються проти українців.
Як зауважує видання, МКС не може розслідувати дії урядів чи корпорацій, але може проводити розслідування щодо осіб з цих організацій.
FT додає, що банки HSBC і Crédit Agricole володіють акціями "Газпрому" та "Роснєфти". Згідно з листами, Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту "Лукойл" і компанії Vitol, яка торгує російською нафтою.
JPMorgan також надає кредити Vitol, а його інвестиційний фонд володіє частками "Газпрому", "Сбєрбанку" та "Роснєфти".
Зазначається, що українська влада особливо розлючена на JPMorgan через публікацію аналітичної записки з застереженням, що спроби запровадити обмеження на російську нафту можуть підняти світові ціни до "космічних $380 за барель", пише FT. У своєму листі Устенко наголосив, що ці дані "нагнітають паніку" і ґрунтуються на "неякісному аналізі".
Він також обурений, що банк називає події в Україні "кризою", а не російським вторгненням.
Зі свого боку в JPMorgan виданню заявили, що відіграють активну роль у впровадженні західних санкцій. Citigroup і Crédit Agricole повторили свої попередні заяви про призупинення та згортання діяльності в Росії. HSBC відмовився від коментарів.
У приватному порядку банкіри зізналися, що не можуть позбутися частини їхніх російських активів через санкції та призупинення торгівлі акціями, пише FT.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схоже зебіли вже відчули запах божевільних грошей, при цьому абсолютно забули, що перемога ще треба вибороти.https://biz.censor.net/n3354487
Багато хто не знає, але принаймні два з названих банків є нацистськими колаборантами зі стажем.
Обидва: Чейз (теперішня назва JPMorgan Chase) і HSBC у роки 2-і світовоі війни фінансували гітлерівську військову машину і взагалі працювали на окупованих територіях у Європі як ніби в себе в Америці.
Це було предметом розслідування у США по війні, але, як завжди, великі гроші перемогли і " я війшов чистим і ні у чому не винуватий", словами Віллі Токарева.
Тому нагадати цим всеїдним акулам про їхнє пронацистське минуле - це дуже і дуже доречно.
Колаборантів треба зупиняти вчасно, не тоді коли вони вже напакостили.