Потік на виїзд із України знову перевищив потік на в'їзд, – Держприкордонслужба

Потік на виїзд із України через західний її кордон останні три дні знову перевищує потік на в'їзд.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, передає Інтерфакс-Україна.



Так, 15 липня, з країни, як і на день раніше, виїхало понад 41 тис. осіб, тоді як в'їхало понад 39 тис. порівняно з 37 тис. напередодні.



Чистий відтік із України останніми днями підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними, 15 липня з Польщі до України в'їхало 25,1 тис. порівняно з 24,8 тис. днем раніше, тоді як у зворотному напрямку потік становив 23,3 тис. проти 22,9 тис. напередодні.



Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 4,8 млн людей, тоді як у зворотному напрямку – 2,87 млн.



Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через її західний кордон місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приток за цей час становив 188 тис. У наступні тижні настільки однозначної тенденції вже не було, і чистий приток людей за цей період впав до 36 тис.



За даними УВКБ ООН на 12 липня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 9,17 млн осіб, з них до Польщі 4,63 млн, Росію – 1,62 млн, Угорщину – 949,7 тис., Румунію – 832 тис., Словаччину – 589,1 тис., Молдову – 531,9 тис., Білорусь – 16,7 тис.



У той же час в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 12 липня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 3,57 млн ​​осіб.