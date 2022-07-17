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У Греції розбився український транспортний літак Ан-12 із українським екіпажем, – МЗС

антонов

На півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак Ан-12, екіпаж складався з восьми громадян України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України", – написав Ніколенко.

За його словами, попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.

Ніколенко повідомив, що на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.

Автор: 

аварія (85) МЗС (254) літак (658)


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