Майже 7400 переселенців знайшли роботу за програмою компенсації витрат на оплату праці роботодавцям

Станом на 14 липня понад 4,4 тис. роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених. Роботу отримали майже 7,4 тис. українців, що змушені були переїхати у безпечні регіони.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У рамках програми роботодавці можуть отримати державну виплату 6,5 тис. грн за кожного робітника з числа ВПО. Компенсація надається протягом двох місяців із дати працевлаштування людини. З початку дії програми роботодавцям виплачено 37,3 млн грн.

"Через війну мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами. Важливим завданням держави є надати цим людям підтримку. Компенсація оплати праці ВПО стимулюватиме бізнес працевлаштовувати вимушених переселенців. Люди зможуть отримувати зарплатню, щоб винаймати житло, годувати родини та швидше адаптуватися до нового місця проживання. Водночас програма компенсації допоможе підтримати бізнес та сприяти його активізації", – зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавець має відповідати таким критеріям:

стояти на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

подати податкову звітність за четвертий квартал 2021 або весь 2021 рік;

не бути бюджетною організацією або фондом соціального страхування.

Роботодавець має укласти з внутрішньо переміщеною особою трудовий контракт. Зареєструвати дані про працевлаштовану особу можна через портал "Дія". За п'ять календарних днів після цього необхідно подати заявку на отримання компенсації, до якої додати підтверджувальні документи про виплату зарплати та відрахування.