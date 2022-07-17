"Нова пошта" планує вийти на європейський ринок і до кінця року відкритися в Польщі

"Нова пошта" планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку. На першому етапі йтиметься про країни-сусіди України.

Про це заявила директорка "Нової пошти" з управління репутацією Олена Плахова в інтерв'ю LIGA.net

"Ми компанія, яка завжди йде за клієнтом. Ми бачимо, що 5 млн людей виїхали за кордон, тим паче клієнти кажуть: "Нам вас не вистачає". Тож справді, ми плануємо виходити на європейський ринок", – сказала Плахова.

Вона уточнила, що першою в черзі стоїть Польща – там "Нова пошта" планує розпочати роботу до кінця цього року. Загалом на першому етапі йдеться про сусідні країни.

"Насамперед ми будемо виходити в ті країни, що межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія. Це буде перший етап, а далі ми дивитимемось, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", – розповіла топменеджерка "Нової пошти".

"Нова пошта" – одна із найбільших мереж доставлення в Україні. Власники компанії – В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. До групи компаній "Нова пошта" також входять "Нова пошта Молдова", Nova Pay та "Нова пошта Глобал".

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку відправлень в Україну.