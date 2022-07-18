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Німецький фонд, створений для фінансування "Північного потоку-2", виходить із проєкту, – ЗМІ

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Німецький громадський фонд, створений для допомоги російському "Газпрому" в добудові газопроводу "Північний потік-2", хоче заплатити 12 млн євро ($12,1 млн) для погашення своїх зобов'язань перед дочірньою компанією компанії Nord Stream 2 AG.

Про це повідомляє Welt am Sonntag, передає Reuters.

Газета повідомила, що фонд ще не уточнив, чи перешкоджатимуть йому переказати гроші закони про санкції.

Створений у 2021 році за рахунок пожертвувань у розмірі 20 млн євро від Nord Stream 2 AG і 200 тис. євро від уряду землі Мекленбург-Передня Померанія, фонд мав комерційне відділення, призначене для закупівлі та володіння майном, необхідним для завершення проєкту.

Голова фонду Ервін Селлерінг сказав, що його установа хоче припинити всі з’єднання з Nord Stream 2 після сплати 12 млн євро зобов’язань перед швейцарською компанією Nord Stream 2 AG, яка останньою завершила будівництво газопроводу дном Балтійського моря. 

Близько 10 млн євро із загальної суми припадає на надходження від продажу машин, пристроїв і матеріалів і закупівель, які колись фінансував Nord Stream 2.

Крім того, фонд поверне компанії 2 млн євро, які він прийняв передоплату.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора, федерального мережевого агентства, вже виданий звіт для цього газопровід, таким чином, процес його сертифікації було зупинено. Рішення зупинити сертифікацію у ФРН ухвалили після оголошення Росією про визнання "незалежності" окупованих території Донбасу, після чого РФ розв’язала агресивну війну проти України.

Nord Stream 2 AG є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2", її єдиним акціонером є російський "Газпром".

Автор: 

газ (7929) газопровід (1179) Німеччина (1881) Північний потік (1081)


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