У Тбілісі змінять формат підтримки українських біженців та перестануть надавати житло

У мерії Тбілісі оголосили, що з кінця липня змінять формат підтримки українців, які переїхали до Грузії через війну, і зупиняють програму забезпечення житлом.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, цитуючи заяву мерії, передає Європейська правда.

Згідно із заявою, програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину і 45 ларі на людину додатково.

У мерії зазначили, що розраховують також на внески від міжнародних організацій World Vision та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які можливо будуть становити 235 ларі на людину.

За останніми даними мерії, у Тбілісі програмою підтримки з наданням житла скористались понад 5 100 українців, із них 2 300 і зараз проживають у наданих готелях. Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі.

Раніше повідомлялося, що Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.