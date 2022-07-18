У Тбілісі змінять формат підтримки українських біженців та перестануть надавати житло
У мерії Тбілісі оголосили, що з кінця липня змінять формат підтримки українців, які переїхали до Грузії через війну, і зупиняють програму забезпечення житлом.
Про це повідомляють грузинські ЗМІ, цитуючи заяву мерії, передає Європейська правда.
Згідно із заявою, програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину і 45 ларі на людину додатково.
У мерії зазначили, що розраховують також на внески від міжнародних організацій World Vision та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які можливо будуть становити 235 ларі на людину.
За останніми даними мерії, у Тбілісі програмою підтримки з наданням житла скористались понад 5 100 українців, із них 2 300 і зараз проживають у наданих готелях. Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі.
Раніше повідомлялося, що Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай всі хто втік з не прифронтових територій повертаються назад. Їм за паніку ніхто нічого не винен