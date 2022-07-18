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Новини Війна
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У Тбілісі змінять формат підтримки українських біженців та перестануть надавати житло

грузия,украина

У мерії Тбілісі оголосили, що з кінця липня змінять формат підтримки українців, які переїхали до Грузії через війну, і зупиняють програму забезпечення житлом.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, цитуючи заяву мерії, передає Європейська правда.

Згідно із заявою, програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину і 45 ларі на людину додатково.

У мерії зазначили, що розраховують також на внески від міжнародних організацій World Vision та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які можливо будуть становити 235 ларі на людину.

За останніми даними мерії, у Тбілісі програмою підтримки з наданням житла скористались понад 5 100 українців, із них 2 300 і зараз проживають у наданих готелях. Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі.

Раніше повідомлялося, що Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.

Автор: 

біженці (694) Грузія (266) допомога (1533)


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перший шок пройшов, тепер почнеться з'ясування хто справді втік від війни і залишився без житла , а хто просто скористався безкоштовною можливістю помандрувати і пожити в готелях нахаляву.
Нехай всі хто втік з не прифронтових територій повертаються назад. Їм за паніку ніхто нічого не винен
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18.07.2022 14:44 Відповісти

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