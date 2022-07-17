Зеленський усунув від виконання обов'язків генпрокурорку Венедіктову і главу СБУ Баканова, – укази

Президент України Володимир Зеленський усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора і підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України. Натомість Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.

Відповідні укази №500/2022, №499/2022 та №501/2022 були опубліковані на сайті президента.

"Відповідно до частини другої статті 11 закону України "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: Усунути Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", – йдеться в тексті документа.

"Згідно зі статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року №551-XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", – сказано в іншому указі.

"Відповідно до частини другої статті 11 закону України "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків генерального прокурора", – також повідомляється на сайті Офісу президента.