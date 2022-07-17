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Новини
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Зеленський усунув від виконання обов'язків генпрокурорку Венедіктову і главу СБУ Баканова, – укази

указ

Президент України Володимир Зеленський усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора і підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України. Натомість Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.

Відповідні укази №500/2022№499/2022 та №501/2022 були опубліковані на сайті президента.

"Відповідно до частини другої статті 11 закону України "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: Усунути Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", – йдеться в тексті документа.

"Згідно зі статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року №551-XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", – сказано в іншому указі.

"Відповідно до частини другої статті 11 закону України "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків генерального прокурора", – також повідомляється на сайті Офісу президента.

Автор: 

СБУ (1536) Баканов Іван (29) Венедіктова Ірина (74) Офіс Генпрокурора (458)


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Щодо генеральної прокуратури, то поміняв шило на мило.
Ну а Вані Баканову треба у слід сказати щоб ішов в услід за руським кораблем.
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17.07.2022 22:22 Відповісти
Байден таки клизму Боневтіку вставив, бігає як ошпарений 🤣
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18.07.2022 01:22 Відповісти
Не знаю куда там бегает Вовка, но Ермак на месте, Татаров на месте и теперь Ермак (читай ФСБ) поставит своих людей на эти должности и получит всю полноту власти в стране.....
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18.07.2022 08:10 Відповісти
Усунення це щось типу пожуріл для створення вигляду боротьби з корупцієй і держзрадою.
Потім ще пристроє на інщі посади в чи в ОП чи в областях. Зе по суті це пасинок Януковоща
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18.07.2022 12:15 Відповісти
Решение по Бакланову ожидаемо и не полное. Бакланов должен быть именно уволен с занимаемой должности, а не отстранен. Причем на второй день войны. По Бакланову должно быть возбуждено уголовное дело по многочисленным фактам сдачи Юга Украины врагу (москалям).
Решение по Венедиктовой несколько неожиданно. Там в Генпрокуратуре продолжаются "кулуарные войны" и Венедиктова "пала" в результате этих войн. Пророссийский диверсант, коллаборант Олег Татаров и один из главных теневых спонсоров партии "Слуга Народа" Валерий Хорошковский усиливают свое влияние и на Генпрокуратуру.
В.О. Генпрокурора Алексей Симоненко - человек Хорошковского и теперь обязан Татарову.
Что интересно - комментирует все это национальному телемарофону один из Замов главы ОП - Андрей Смирнов. А кто у нас Смирнов? Правильно это адвокат днепропетровского бандита-застройщика Корбана. Именно Смирнов в судах представлял Корбана во время противостояния киевлян против застройщиков при попытке скандальной застройки Протасового Яра. Именно Смирнов и титушки Корбана угрожали физической расправой ныне покойному активисту и воину Роману Ратушному.
Так шо работы у нас еще непочатый край) Это змеиное кубло на Банковой будем продолжать ковырять) Задача: добиться увольнения Ермака, Бакланова, Татарова, Смирнова, Демченка и других *************, ватных полупокеров)
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18.07.2022 12:29 Відповісти

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