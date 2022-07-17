Зеленський усунув від виконання обов'язків генпрокурорку Венедіктову і главу СБУ Баканова, – укази
Президент України Володимир Зеленський усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора і підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України. Натомість Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.
Відповідні укази №500/2022, №499/2022 та №501/2022 були опубліковані на сайті президента.
"Відповідно до частини другої статті 11 закону України "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: Усунути Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", – йдеться в тексті документа.
"Згідно зі статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року №551-XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", – сказано в іншому указі.
"Відповідно до частини другої статті 11 закону України "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків генерального прокурора", – також повідомляється на сайті Офісу президента.
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Ну а Вані Баканову треба у слід сказати щоб ішов в услід за руським кораблем.
Потім ще пристроє на інщі посади в чи в ОП чи в областях. Зе по суті це пасинок Януковоща
Решение по Венедиктовой несколько неожиданно. Там в Генпрокуратуре продолжаются "кулуарные войны" и Венедиктова "пала" в результате этих войн. Пророссийский диверсант, коллаборант Олег Татаров и один из главных теневых спонсоров партии "Слуга Народа" Валерий Хорошковский усиливают свое влияние и на Генпрокуратуру.
В.О. Генпрокурора Алексей Симоненко - человек Хорошковского и теперь обязан Татарову.
Что интересно - комментирует все это национальному телемарофону один из Замов главы ОП - Андрей Смирнов. А кто у нас Смирнов? Правильно это адвокат днепропетровского бандита-застройщика Корбана. Именно Смирнов в судах представлял Корбана во время противостояния киевлян против застройщиков при попытке скандальной застройки Протасового Яра. Именно Смирнов и титушки Корбана угрожали физической расправой ныне покойному активисту и воину Роману Ратушному.
Так шо работы у нас еще непочатый край) Это змеиное кубло на Банковой будем продолжать ковырять) Задача: добиться увольнения Ермака, Бакланова, Татарова, Смирнова, Демченка и других *************, ватных полупокеров)