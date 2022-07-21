Шведська H&M не дасть росіянам знижок під час фінального розпродажу залишків одягу

Шведський рітейлер H&M відкриє свої магазини в Росії для розпродажу залишків товарів у серпні, проте фінальний розпродаж пройде без знижок.

Як повідомили в компанії, товари, що залишилася в Росії, продаватимуться за повною ціною, пише російський Forbes.

В компанії уточнили, що російські магазини H&M та H&M Home поетапно відновлять роботу для продажу залишків протягом серпня. Водночас онлайн-магазин H&M відкривати не планується.

Як повідомлялося, раніше у липні шведський рітейлер H&M оголосив про рішення піти з Росії після більш ніж 10 років роботи.

H&M Group, якій належить однойменний бренд одягу, а також марки COS та Monki, працювала в РФ з 2009 року. У березні компанія призупинила продажі в Росії через розв’язану нею проти України повномасштабну війну.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.