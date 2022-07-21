Перевезення вантажів через українські порти на Дунаї зросли в кілька разів, – Шмигаль

За шість місяців 2022 року вантажообіг через українські порти на річці Дунай зріс у 2,4-5 разів порівняно з минулим роком.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Порти "Ізмаїл" та "Рені" на Одещині – сьогодні це експортні "ворота" України в європейські країни. Разом з урядовою командою оглянули їхні потужності. За шість місяців цього року вантажообіг через українські порти на річці Дунай зріс у 2,4-5 разів порівняно з минулим роком. Завдяки звільненню Збройними Силами острова Зміїний ми отримали додаткові можливості для експорту й імпорту продукції на цій ділянці", – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що ще до повномасштабної війни уряд розробив Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України до 2031 року.

"В умовах злочинної російської морської блокади це питання стало ще більш актуальним. Розвиток річкових портів допоможе розширити експортні можливості для української продукції, зокрема зерна", – підкреслив Шмигаль.