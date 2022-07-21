Ціна перетину для експорту електроенергії до Європи знову досягла рекорду

Ціна, яку експортери електроенергії до Словаччини та Румунії готові платити за доступ до міждержавного перетину для її постачання, на останні робочі дні тижня продовжує залишатися на високому рівні, досягаючи нових рекордів, що перевищують попередні майже на 12%.

З урахуванням останнього добового аукціону на 22 липня загальні надходження НЕК "Укренерго" з початку відкриття комерційного експорту до Європи з 30 червня становили 398,28 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами добового аукціону на 21 липня, ціна перетину по Румунії за дві години доби перевищила 15 тис. грн/МВт-год. Так, 15,8 тис. грн/МВт год коштує постачання на 21:00 та 15,4 тис. грн/МВт-год – на 22:00. До цього найвищою ціною Румунії був показник 14,17 тис. грн/МВт-год.

На 22 липня найвищу ціну зафіксовано на показнику 14,2 тис. грн/МВт-год на 17:00. Таким чином, два дні продажу перетину румунським напрямом принесли "Укренерго" 24,8 млн грн.

Словацький напрямок на 21-22 липня коштував 23,2 млн грн. Найвищу ціну зафіксовано з постачанням на 17:00 на 21 липня – 12,7 тис. грн/МВт-год (рекорд напряму – 14,3 тис. грн/МВт-год).

Водночас, згідно з узагальненими даними "Оператора ринку" з європейських джерел, ціна базової е/е на ринку на добу вперед на 21 липня в Румунії становить 386,7 євро/МВт-год, пікової – 414,58 євро/МВт-год, Словаччини ще вищі – 466,14 євро/МВт-год та 484,75 євро/МВт-год відповідно.

На румунському напрямі лідируючі позиції, як і раніше, утримує "Енергоатом" (320 МВт-год та 544 МВт-год із можливих на добу 1200 МВт-год), а також "ДТЕК "Західенерго" (314 МВт-ч та 390 МВт-ч) .

Результати інших експортерів: "ЕРУ Трейдинг" – 230 МВт-год та 124 МВт-год, "ДЕ Трейдинг" – 170 МВт-год та 104 МВт-ч, "Артлекс-Енерджі" – 60 МВт-ч та 27 МВт-ч, "Ле Трейдінг Україна" – 104 МВт-год та 2 МВт-год, "Укр Газ Ресурс" – 2 МВт-год та 9 МВт-год.

Досить активні раніше "Новітні технології 3000" не брали участі в аукціоні на 21 липня і закінчили безрезультатно аукціон на 22 липня. "Укргідроенерго", навпаки, безрезультатно брало участь в аукціоні на четвер і не брало участі в аукціоні на п'ятницю.

"Смарт Грід Україна" безрезультатно брала участь в обох аукціонах.

Активним експортером до Словаччини залишається "ДТЕК Західенерго", що викупив перетин для експорту 604 МВт-год на 21 липня та 257 МВт-год на 22 липня. Водночас "Енергоатом, який не брав участі в аукціонах на 20 та 21 липня, на 22 липня викупив перетин одразу на 560 МВт-год.

У той самий час "Новітні технології 3000" на четвер-п'ятницю загалом майже втричі знизили заявлені на середу обсяги – 162 МВт-год і 144 МВт-год, "ЕРУ Трейдинг" збільшила майже в 2,5 рази на четвер – 253 МВт-год, на п'ятницю знову знизила – 133 МВт-год.

Результати інших експортерів: "Ле Трейдінг Україна" – 89 МВт-год та 4 МВт-год, "ДЕ Трейдинг" – 30 МВт-год та 50 МВт-год, "Некстрейд" – 62 МВт-год та 52 МВт-год.

"Укргідроенерго" та "Енерджі Лаб Україна" безрезультатно брали участь в аукціоні на четвер і не брали участі на п'ятницю. "Смарт Грід Україна" залишилася без результатів у обох аукціонах.

Перетин до Польщі продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДПЕК Західенерго" – на 21-22 липня по 65 МВт щогодини (1560 МВт-год на добу).

За перетином на Молдову – на обидва дні за сценарієм середовища: "Енергоатом" викупив практично рівним графіком доступ на постачання по 9400 МВт-год на добу, "Укргідроенерго" – по 2400 МВт-год на добу рівним графіком.

Ціна перетину на всіх аукціонах, крім експорту до Румунії та Словаччини, дорівнює 0 грн/МВт-год.

Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови традиційно залишилися не викуплені.

Нагадаємо, 27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.